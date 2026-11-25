Genesis punta su un SUV EREV capace di superare le 640 miglia di autonomia complessiva, poco più di 1.030 chilometri, e potrebbe arrivare sul mercato prima di Scout Motors. Mentre la domanda di auto completamente elettriche rallenta, il marchio di lusso del gruppo Hyundai sceglie una strada diversa e si affida a veicoli elettrici ad autonomia estesa, con un motore a benzina di supporto, per cancellare due timori che negli Stati Uniti frenano ancora molti acquirenti: la ricarica e l’ansia da autonomia.

Secondo l’ultima tabella di marcia dei prodotti Hyundai, il nuovo Genesis EREV è collocato con decisione nella prima metà del 2027. Alcuni dettagli sono emersi durante una tavola rotonda al Salone di Los Angeles. Le domande ancora aperte sono parecchie, dal nome al design fino al prezzo. Un obiettivo però è dichiarato senza giri di parole, ed è proprio quella percorrenza totale di 640 miglia. In attesa di una data di consegna precisa per il mercato americano, Ash Corson, responsabile della pianificazione prodotto di Genesis, ha condiviso qualche indizio interessante.

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Cosa si sa del nuovo SUV di Genesis

Sia Genesis che Hyundai preparano il debutto dei rispettivi modelli EREV all’inizio del 2027. Nel caso di Hyundai si tratterà di Santa Fe, che rientrerà nel piano di espansione dello stabilimento in Alabama. Genesis invece non ha ancora svelato il nome del suo modello e si è limitata a mostrarne un’immagine teaser. Impossibile averne la certezza assoluta, ma la sagoma ricorda parecchio quella di GV70. In passato il marchio si era detto aperto anche a una versione EREV di GV90, che però dovrebbe arrivare l’anno prossimo solo come elettrica pura. Il punto più rilevante è che Genesis ha parlato di un SUV del segmento D come prodotto ad autonomia estesa, e quindi i candidati più probabili restano GV70 oppure GV80.

Hyundai ha spiegato apertamente che la sua piattaforma EREV userà meno della metà della capacità della batteria di un’auto elettrica paragonabile. Nonostante un pacco così ridotto, l’obiettivo resta quello di superare le 640 miglia complessive. Il merito, stando al costruttore, sarà in parte delle nuove celle sviluppate internamente, in grado di garantire tutta la potenza necessaria per eguagliare le prestazioni delle elettriche di pari livello.

Per Corson i vantaggi di questa tecnologia rendono l’elettrico più accessibile a chi lo desidera ma non dispone di una presa di casa o non percorre tragitti quotidiani brevi, condizioni che rendono le classiche auto a batteria davvero pratiche. “Alcune persone hanno un garage, ed è fantastico perché possono ricaricare lì un’auto elettrica. È un’esperienza meravigliosa”, ha spiegato il manager, aggiungendo poi: “Molte persone non ce l’hanno. Alcune vivono in zone più rurali, dove le distanze tra un rifornimento e l’altro sono maggiori, che si tratti di ricarica o di benzina. Per questo credo che offrire al cliente la scelta del propulsore più adatto a lui sia davvero fondamentale”.

Come funziona un veicolo elettrico ad autonomia estesa

Il principio alla base è piuttosto semplice. Un veicolo elettrico ad autonomia estesa resta prima di tutto un’auto elettrica, che si può ricaricare come qualsiasi altra a casa oppure presso una colonnina pubblica. La differenza sta nella presenza di un motore a benzina che si accende proprio per allungare la percorrenza. Il suo unico compito è ricaricare la batteria, perciò non trasmette mai la spinta alle ruote e funziona in pratica come un generatore di bordo.

Questo aspetto pesa molto perché elimina di fatto la preoccupazione legata alla disponibilità delle stazioni e alla velocità di ricarica. Chi può collegarsi comodamente a casa, al lavoro o altrove è libero di girare con il serbatoio vuoto e viaggiare sempre in modalità completamente elettrica. Chi invece non ha questa possibilità può fare il pieno sapendo che il motore termico ricaricherà la batteria durante la marcia. Entrambi i profili ne traggono vantaggio anche nei lunghi viaggi, che diventano una passeggiata visto che basta una rapida sosta dal benzinaio per ripartire.

Fonte: TecnoAndroid