Tre incidenti di cybersicurezza in pochi giorni hanno colpito altrettante istituzioni degli Stati Uniti, dall’FBI alla CIA fino al Dipartimento del Tesoro. L’ultimo episodio ha preso una piega decisamente inattesa, perché coinvolge un alto funzionario, l’intelligenza artificiale e perfino un videogioco. Per capire la portata della faccenda conviene partire da un dato semplice. Rintracciare un ricercato o seguire le tracce di un’operazione di riciclaggio di denaro, per le autorità americane, significa quasi sempre interrogare sistemi informatici che incrociano dati e permettono a enti con competenze molto diverse di scambiarsi informazioni.

La sicurezza di questi strumenti non si misura soltanto nella capacità di tenere lontani occhi indiscreti. Conta anche fare in modo che chi ne ha bisogno possa accedervi senza ostacoli, e un’intrusione rischia di compromettere entrambe le cose nello stesso momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

FinCEN violata: dall’FBI alla CIA, una serie di violazioni ravvicinate

Il primo caso è emerso il 20 novembre e riguarda il National Crime Information Center (NCIC), la banca dati dell’FBI che consente alle forze di polizia di consultare registri su latitanti, persone scomparse e beni rubati, tra le altre cose. Interpellato sulla presunta intrusione, il Bureau ha preferito non commentare. Il 24 novembre è venuto alla luce un secondo episodio, questa volta a carico della CIA e dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), in un sistema dedicato all’analisi di informazioni provenienti da fonti aperte. Secondo l’ODNI non si sono verificate interruzioni né nei sistemi classificati né nelle capacità essenziali.

Al momento non esistono prove pubbliche di un collegamento tra i tre attacchi. Il terzo, però, ha assunto una dimensione che nessuno si aspettava.

FinCEN, il Tesoro e il videogioco del suo responsabile tecnologico

Al centro della vicenda c’è FinCEN, la Financial Crimes Enforcement Network, cioè l’organismo del Tesoro che raccoglie le segnalazioni di operazioni sospette inviate dagli istituti finanziari per contrastare reati come il riciclaggio. L’agenzia ha confermato un accesso non autorizzato a una parte limitata dei propri sistemi e ne ha scollegati alcuni in via precauzionale. Ha anche prorogato fino al 30 dicembre alcune scadenze per la presentazione dei rapporti da parte dei soggetti coinvolti. Secondo una fonte vicina al dossier, per ora non ci sono elementi che indichino una compromissione delle banche dati legate al Bank Secrecy Act o di quelle sulla titolarità effettiva delle imprese.

Il dettaglio più curioso, però, sta fuori dai canali ufficiali e porta dritto su GitHub. Lì Sam Corcos, CIO del Dipartimento del Tesoro, gestisce un repository pubblico dedicato a Legatum, un progetto personale ispirato a Civilization. Si tratta di un gioco di strategia ancora in sviluppo, giocabile dal browser, che riprende alcune meccaniche tipiche della saga come la gestione delle città e il progresso tecnologico su una mappa divisa in esagoni. A molti è saltato all’occhio che il progetto abbia continuato a ricevere aggiornamenti proprio mentre FinCEN affrontava l’intrusione.

Corcos lavora con il Vibe Coding, un metodo di sviluppo in cui si danno istruzioni in linguaggio naturale a strumenti di IA capaci di scrivere e modificare codice. Gran parte del lavoro ricade su agenti in grado di concatenare compiti con un certo margine di autonomia. La grafica del gioco è stata generata con l’intelligenza artificiale, mentre musiche ed effetti sonori arrivano da opere di terzi. Tra le modifiche individuate ce ne sono alcune su colonna sonora e unità militari, oltre a istruzioni attribuite allo stesso Corcos, come la richiesta di aggiungere gli arcieri su carro come unità speciale dell’Egitto.

La polemica è finita persino nella sezione di GitHub pensata per segnalare bug e suggerire miglioramenti. Invece di indicare problemi tecnici, diversi utenti hanno sfruttato una segnalazione aperta per mettere in discussione le priorità del capo della tecnologia del Tesoro mentre il suo dipartimento era alle prese con un attacco informatico. Dall’account di Corcos è arrivata una risposta che ricordava come quello spazio fosse riservato alle questioni legate a Legatum.

Su X, invece, il funzionario ha replicato alle critiche spiegando che i computer lavorano per conto proprio. Gli agenti di IA possono infatti portare avanti un progetto senza un intervento continuo, quindi la frequenza degli aggiornamenti non dice granché sul tempo dedicato davvero al gioco. Nel frattempo il Tesoro collabora con l’FBI, con l’agenzia di cybersicurezza CISA e con esperti forensi esterni per chiarire fino a dove sia arrivata l’intrusione nei sistemi di FinCEN.

Fonte: TecnoAndroid