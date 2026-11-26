WhatsApp ha introdotto i messaggi programmati, una funzione pensata per semplificare la vita agli oltre 2 miliardi di utenti che aprono l’app ogni giorno. D’ora in avanti sarà possibile programmare messaggi direttamente dalla piattaforma, senza dover passare per servizi di terze parti.

L’idea nasce da situazioni piuttosto comuni, come racconta lo stesso team di WhatsApp sul proprio blog. Capita di ricordarsi alle 23 di dover fare un in bocca al lupo a qualcuno che ha un esame la mattina dopo. Oppure si vuole che gli auguri di compleanno arrivino a mezzanotte nel fuso orario di un amico lontano e non nel proprio. Il pensiero c’è adesso ma il momento non è quello giusto, ed è proprio per questi casi che l’azienda ha deciso di introdurre la novità.

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WhatsApp: una mancanza che pesava rispetto alla concorrenza

L’app di messaggistica istantanea di Meta resta la più usata al mondo nella sua categoria. Eppure, nonostante la diffusione capillare e l’uso quotidiano, finora non permetteva di scrivere un testo e salvarlo per spedirlo in un secondo momento. Un limite non da poco, che almeno su questo fronte la lasciava indietro rispetto a servizi simili come Telegram, Slack o Microsoft Teams.

Con questo rilascio la piattaforma aggiunge una delle funzioni più richieste in assoluto dalla sua utenza. Il team di sviluppo la descrive come un modo in più per essere presenti per le persone a cui si tiene, stavolta nel momento giusto. Una formula che riassume bene lo spirito di uno strumento pensato più per le relazioni che per la semplice comodità tecnica.

Come programmare un messaggio su WhatsApp

La funzione è disponibile sia nelle chat individuali sia nei gruppi e consente di pianificare l’invio di testi, foto e video. La distribuzione graduale a livello globale avverrà nel corso delle prossime settimane, quindi non tutti la vedranno comparire subito. Per ora, stando a quanto comunicato dall’azienda, l’opzione arriverà soltanto sulle versioni per smartphone. Non c’è ancora alcuna conferma su un eventuale approdo nelle edizioni web e desktop.

La procedura è piuttosto semplice. Basta aprire l’app, scegliere la conversazione a cui destinare il messaggio e poi scrivere il testo oppure allegare i contenuti multimediali da condividere più avanti. A quel punto occorre tenere premuto il pulsante di invio. Sullo schermo compare un menu che permette di fissare data e ora della consegna, e il gioco è fatto.

I messaggi possono essere programmati con un anticipo che va da un minimo di 10 minuti a un massimo di 14 giorni. Secondo WhatsApp partiranno all’orario stabilito anche se il telefono risulta spento e saranno protetti dalla crittografia end to end, esattamente come il resto delle conversazioni. Un dettaglio importante per chi teme che un contenuto lasciato in attesa possa essere meno al sicuro.

La novità si aggiunge ad altre funzioni annunciate di recente da Meta per la sua app di messaggistica. Nelle scorse settimane il gruppo aveva fatto sapere che gli utenti potranno accedere da WhatsApp a Muse, un assistente personale basato sull’intelligenza artificiale capace di svolgere attività in background, anche sfruttando l’accesso ad applicazioni di terze parti. Con questi aggiornamenti la piattaforma vuole mantenere il suo ruolo di riferimento nel settore, affidandosi a strumenti di automazione che rendano più semplici alcune operazioni e aiutino a gestire meglio il proprio tempo. Al momento però non è stato confermato se Muse potrà anche programmare messaggi al posto degli utenti.

Fonte: TecnoAndroid