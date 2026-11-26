Sei anni dopo il debutto sul mercato PS5 continua a migliorare sul piano tecnico, e una buona parte del merito va alla QSSR. La Quick Spectral Super Resolution, presentata da Sony il mese scorso, porta sulla console standard un sistema di upscaling guidato dall’intelligenza artificiale, cioè una tecnologia capace di ricostruire l’immagine a una risoluzione più alta partendo da una base più leggera da elaborare. Da allora l’interesse degli sviluppatori è stato notevole e adesso tocca a un nuovo gruppo di giochi, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Alla base c’è la stessa struttura della PSSR, la PlayStation Spectral Super Resolution già nota a chi possiede PS5 Pro. Rispetto agli upscaler tradizionali la nuova soluzione promette dettagli più definiti, contorni più netti e un’immagine più stabile. Visto che condivide la stessa interfaccia con PSSR, l’integrazione diventa quasi naturale per tutti quei titoli che supportano già la versione pensata per il modello più potente della famiglia.

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Da Marvel’s Spider-Man 2 a Control Resonant, i primi aggiornamenti

Il primo nome della lista è Marvel’s Spider-Man 2, che può già contare sull’aggiornamento disponibile. Insomniac Games aveva ottenuto ottimi risultati integrando la QSSR in Marvel’s Wolverine e il team ha deciso di portarla anche nel suo titolo del 2023. Mike Fitzgerald, a capo del team tecnologico dello studio, parla di un miglioramento evidente della stabilità e della nitidezza dell’immagine sia in modalità Fedeltà sia in modalità Performance, e si dice impaziente di vedere i giocatori tornare a esplorare il gioco con questa nuova resa.

Anche Remedy Entertainment sta lavorando per portare la tecnologia in Control Resonant su PS5, con benefici visibili soprattutto sulla stabilità e sulla cura dei piccoli dettagli. Erik Jansson, programmatore della grafica senior dello studio, ha sottolineato come Sony stia offrendo alla console base lo stesso tipo di salto che PSSR ha garantito a PS5 Pro. Il risultato è un’immagine molto più stabile e ricca di dettagli, e l’aggiornamento, preparato in stretta collaborazione con Sony, è previsto per dicembre.

ARC Raiders, The Finals, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam

Embark Studios ha confermato che la QSSR arriverà presto sia su ARC Raiders sia su The Finals. Mikael Linderholm, direttore artistico tecnico, parla di più nitidezza, maggiore chiarezza negli ambienti e miglioramenti visivi generali per una platea più ampia di giocatori PlayStation. Secondo lui l’investimento continuo di Sony nella propria tecnologia si traduce in progressi concreti per tutti, con esperienze più immersive nell’intero ecosistema.

Nella lista compare anche No Man’s Sky di Hello Games. Il fondatore Sean Murray ricorda che il gioco offre un universo procedurale infinito, dove ogni stella del cielo notturno è un vero sistema solare visitabile, e proprio per questo la qualità di ogni singolo pixel conta parecchio. Con la Quick Spectral Super Resolution l’universo del gioco può essere mostrato in modo più nitido, pulito e bello mantenendo al tempo stesso il framerate migliore possibile. L’aggiornamento è atteso nelle prossime settimane.

Chiude il gruppo Hell Let Loose: Vietnam di Expression Games, che riceverà la nuova tecnologia su PS5 con un prossimo aggiornamento. Il game director Paul Rustchynsky spiega che la grafica su console è sempre stata un tema molto sentito dalla community e che la novità garantirà un’immagine più pulita e definita sul campo di battaglia, dalla giungla più fitta fino al caos degli scontri a fuoco più accesi.

Come la PSSR potenziata di PS5 Pro, anche la QSSR nasce da Project Amethyst, la collaborazione attiva tra Sony e AMD, che continua a portare vantaggi ai giocatori su più piattaforme. Gli sviluppatori sono appena all’inizio e Sony punta a estendere il supporto ad altri giochi per PS5 nei prossimi mesi.

Fonte: TecnoAndroid