Per il Black Friday 2026 DAZN Italia ha riservato una proposta speciale ad alcuni utenti selezionati, che possono attivare il piano DAZN MyClubPass annuale a soli 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi. È la formula pensata per chi vuole seguire soltanto la propria squadra del cuore in Serie A Enilive, e questa volta il prezzo scende ancora più in basso rispetto alle offerte aperte a tutti.

Dal 23 novembre sulla home page del sito sono comparse le promozioni ufficiali per i nuovi abbonati, con sconti fino al 50% per il primo anno su tutti i piani annuali. In quel caso MyClubPass costa 14,99 euro al mese per 12 mesi. C’è poi il canale dei negozi Unieuro, dove dal 26 novembre al 31 dicembre 2026 si può acquistare una card valida 7 mesi a 69,90 euro una tantum. La novità partita il 24 novembre però segue un’altra logica e non arriva a chiunque.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

A chi spetta lo sconto e come scoprirlo

L’iniziativa riguarda chi possiede già un account DAZN senza alcun abbonamento attivo. Rientrano sia gli ex clienti che in passato avevano sottoscritto un piano sia i profili gratuiti su cui non è mai stato attivato nulla. In certi casi, dopo l’accesso, compare direttamente in home un popup con la scritta “Per il Black Friday, la MyClubPass al miglior prezzo di sempre! 12 mesi a 9,99 euro al mese con il piano MyClubPass. Fino al 7 dicembre”.

Se il messaggio non appare, conviene comunque controllare la voce “Il mio account” raggiungibile dal profilo, dove può trovarsi il banner dedicato con il tasto “Attiva ora”. Un’altra strada passa per “I miei abbonamenti” e poi “Cambia piano”: tra le opzioni figura il MyClubPass annuale con pagamento dilazionato, che per i profili scelti mostra il prezzo ridotto.

Le condizioni sono semplici da seguire. Si paga in 12 rate mensili con permanenza minima di un anno, a 9,99 euro al mese. Terminato il periodo promozionale il rinnovo avviene al costo standard di 29,99 euro mensili, salvo disdetta. Lo sconto arriva così al 66%, ben oltre il 50% previsto dalla promo generale. C’è tempo fino alle 23:59 del 7 dicembre 2026, la stessa scadenza fissata per le altre offerte del Black Friday, salvo eventuali proroghe. Non è escluso che altri clienti ricevano proposte differenti e nelle prossime ore alcuni dovrebbero trovare lo sconto anche via email.

Cosa include il piano per la squadra del cuore

Introdotto il 18 agosto 2025, MyClubPass dà accesso a tutte le partite stagionali, in casa e in trasferta, del club indicato al momento dell’attivazione. Il nome dell’abbonamento si adatta alla squadra, quindi esistono MyInterPass, MyJuventusPass, MyMilanPass, MyNapoliPass, MyRomaPass e così via per tutte le 20 formazioni della stagione 2026/2027. Oltre alle dirette sono compresi gli show prima e dopo la gara, gli highlights, i programmi di approfondimento e i contenuti on demand, insieme agli highlights di tutto il campionato e ai contenuti gratuiti della piattaforma. Restano invece esclusi gli altri eventi sportivi trasmessi da DAZN.

La visione in contemporanea su 2 dispositivi è consentita solo se entrambi sono collegati alla stessa rete di casa, mentre un singolo apparecchio funziona ovunque. Sull’account se ne possono associare al massimo 5. Dall’11 dicembre 2025 gli abbonati possono acquistare il Pass Giornata a 19,99 euro una tantum per vedere le altre 9 partite di un turno di campionato, mentre con l’Eurosport Pass a 4,99 euro in più al mese si aggiungono i 6 canali Eurosport.

Il piano è disponibile per i nuovi clienti, per gli ex abbonati con disdetta già perfezionata e per chi ha attivo un abbonamento Goal o Sports. Si sceglie solo tra annuale con pagamento anticipato e annuale dilazionato, senza alcuna formula mensile, e durante il contratto non è possibile cambiare squadra. In caso di retrocessione in Serie B del club scelto, l’abbonato continua a vedere le sue partite e quelle del campionato cadetto fino alla scadenza, dopodiché il contratto non si rinnova tacitamente.

Fonte: TecnoAndroid