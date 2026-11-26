Le auto elettriche prodotte in Europa potrebbero presto diventare le uniche a beneficiare degli aiuti pubblici, perché Bruxelles si prepara a riservare gli incentivi ai modelli che rientrano nel futuro label Made in Europe. La novità più rilevante riguarda però un Paese che dell’Unione non fa parte. Gli Stati membri, alla fine, sembrano propendere per includere anche il Regno Unito nel perimetro della nuova etichetta, una scelta che cambierebbe parecchio le carte in tavola per alcuni modelli già presenti sul mercato.

Incentivi solo per le auto Made in Europe

L’idea di fondo è piuttosto semplice da spiegare. I fondi pubblici destinati a sostenere l’acquisto di una vettura elettrica non verrebbero più distribuiti in modo indistinto ma andrebbero a premiare soltanto quei veicoli che possono fregiarsi del marchio europeo. Si tratta di un modo per legare il denaro dei contribuenti alla produzione realizzata sul territorio del continente, così da orientare la domanda verso ciò che viene costruito in casa.

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Il nodo, come spesso accade, sta tutto nella definizione dei confini. Stabilire cosa sia davvero europeo non è una questione puramente geografica, e qui entra in gioco la discussione tra i Paesi membri. Lasciare fuori il Regno Unito avrebbe significato escludere dalla platea degli aiuti pubblici tutte le auto assemblate oltre Manica, con conseguenze immediate su modelli che fino a ieri venivano percepiti come pienamente europei.

La tendenza emersa tra gli Stati membri va invece nella direzione opposta. L’orientamento prevalente è quello di accogliere i britannici all’interno della futura etichetta, evitando così una frattura netta tra la produzione continentale e quella d’Oltremanica. Una posizione che, almeno sulla carta, punta a non penalizzare stabilimenti e filiere che da tempo lavorano in stretta connessione con il mercato dell’Unione.

Il caso Nissan Leaf e il rischio di diventare straniera

L’esempio più concreto di quello che avrebbe potuto succedere si chiama Nissan Leaf. Senza l’inclusione del Regno Unito, la compatta elettrica del marchio giapponese sarebbe diventata dall’oggi al domani un’auto straniera agli occhi delle regole europee, perdendo di fatto l’accesso agli incentivi riservati ai modelli Made in Europe.

Si tratterebbe di un paradosso piuttosto evidente. Un veicolo costruito a pochi chilometri dalle coste continentali e pensato anche per gli automobilisti europei si sarebbe trovato improvvisamente sullo stesso piano di un modello importato da molto più lontano. Per chi vende, una situazione del genere può fare una differenza enorme, perché il prezzo finale percepito dall’acquirente dipende in buona parte proprio dai bonus disponibili al momento dell’acquisto.

Con l’apertura al Regno Unito, invece, la Leaf potrebbe continuare a essere considerata a tutti gli effetti una auto europea, almeno per quanto riguarda l’accesso ai sostegni economici. Il beneficio, naturalmente, non riguarderebbe soltanto Nissan ma tutti quei costruttori che hanno impianti produttivi sul suolo britannico e che temevano di vedersi tagliati fuori dal nuovo sistema.

La partita sul futuro label europeo non è ancora chiusa, dato che Bruxelles si sta ancora preparando a mettere nero su bianco le regole. L’orientamento degli Stati membri, però, indica con una certa chiarezza che il Regno Unito dovrebbe rientrare nella definizione di produzione europea, permettendo a modelli come Nissan Leaf di non perdere lo status di vettura costruita in Europa.

Fonte: TecnoAndroid