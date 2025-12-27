HONOR Magic V6: i leak svelano una scheda tecnica da record per il nuovo pieghevole

HONOR è pronta a rientrare prepotentemente nella corsa ai pieghevoli con HONOR Magic V6, e se le informazioni trapelate nelle ultime ore venissero confermate, ci troveremmo di fronte a uno degli smartphone più avanzati del 2026. Il noto leaker Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo dettagli tecnici che delineano un dispositivo ambizioso, soprattutto in termini di batteria, chip e design.

Batteria da primato e ricarica wireless

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la batteria. Secondo il leak, HONOR Magic V6 dovrebbe montare un’unità a doppia cella da 7200 mAh, con una seconda variante da 6900 mAh destinata probabilmente a mercati differenti o a versioni “Pro”. Si tratterebbe della più capiente mai vista su un pieghevole, un dato che — se confermato — batterebbe anche il record stabilito dal precedente Magic V5. Nonostante la capacità enorme, le fonti parlano di uno smartphone molto sottile, con un design ottimizzato per contenere il peso e mantenere un profilo elegante. È confermata inoltre la ricarica wireless, mentre restano ignote la velocità della ricarica cablata e la tecnologia utilizzata (anche se HONOR dovrebbe restare sui suoi classici 66 o 100W).

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Snapdragon 8 Elite Gen 5 e prestazioni di punta

Sotto la scocca del Magic V6 dovrebbe pulsare il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il processore top di gamma di Qualcomm realizzato a 3 nanometri, che equipaggerà la maggior parte dei flagship del 2026. Un chip pensato per garantire prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica, soprattutto nei contesti AI e di gaming.

La combinazione con la grande batteria e il pannello LTPO pieghevole (che dovrebbe mantenere la frequenza a 120 Hz) potrebbe garantire al V6 un’autonomia record nella categoria, colmando uno dei principali limiti dei foldable attuali. Il dispositivo integrerà inoltre un sensore per le impronte digitali laterale e uno sblocco biometrico ottimizzato, due elementi pensati per velocizzare l’interazione quotidiana.

Fotocamera da 200 MP e zoom periscopico

Anche sul piano fotografico HONOR punta in alto. Il leak parla di una fotocamera principale da 200 megapixel — presumibilmente con sensore personalizzato — affiancata da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x. Il comparto dovrebbe mantenere un equilibrio tra risoluzione, ampiezza del sensore e stabilizzazione, posizionandosi come uno dei più completi nel segmento pieghevoli. L’azienda cinese mira così a consolidare la sua reputazione nel comparto imaging, già rafforzata con i modelli Magic 6 Pro e Magic V2.

Un debutto previsto per il 2026

Secondo le anticipazioni, HONOR Magic V6 arriverà nei primi mesi del 2026, andando a sfidare rivali come OPPO Find N6, Vivo X Fold 4, Xiaomi MIX Fold 5 e il futuro Galaxy Z Fold 7. Tutti dispositivi che punteranno su un perfetto equilibrio tra efficienza, leggerezza e autonomia, ma HONOR sembra intenzionata a spingersi oltre, puntando sulla forza bruta della batteria e su un design raffinato. Come sempre, trattandosi di informazioni non ufficiali, conviene mantenere cautela fino alla conferma diretta da parte del brand, che potrebbe arrivare già entro le prossime settimane.