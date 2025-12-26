Honor Magic V6: arriva il pieghevole ultra sottile con autonomia pazzesca

Pare che lo sviluppo di Honor Magic V6 sia entrato in una fase avanzata, quasi definitiva, segnale che il prossimo pieghevole a libretto del marchio cinese stia prendendo una direzione molto chiara. Dopo l’Honor Magic V5, lanciato a fine agosto con una batteria da 5.820 mAh già superiore alla media, l’asticella sembra spostarsi drasticamente più in alto. Le indiscrezioni attribuite a Digital Chat Station parlano di un dispositivo pensato per sorprendere soprattutto sul fronte dell’autonomia. Si mormora l’arrivo di due versioni distinte, una con 6.900 mAh e una con addirittura 7.200 mAh. Quanto potrà durare un pieghevole simile nell’uso reale quotidiano? In questa prospettiva il confronto con i rivali diventa inevitabile, considerando che persino modelli come Nubia Fold si fermano a 6.560 mAh.

Potenza e fotografia ad alti livelli

Sul piano delle prestazioni, secondo le voci raccolte, Honor avrebbe scelto il meglio disponibile al momento del lancio. Si parla del Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip di fascia altissima pensato per sostenere carichi intensi, multitasking avanzato e funzionalità di nuova generazione. Anche il comparto fotografico non resterebbe in ombra. Il prototipo dell’Honor Magic V6 sarebbe dotato di una fotocamera principale da 200 MP, accompagnata da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x, collocato in una fascia qualitativa solida e coerente con il posizionamento premium. Della ricarica cablata non trapelano ancora dettagli, mentre la ricarica wireless viene data come certa, ormai considerata irrinunciabile su un top di gamma. Quanto incideranno questi elementi sull’esperienza complessiva?

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Il fascino dell’Honor Magic V6 risiederebbe anche nella continuità stilistica. Honor viene indicata come uno dei marchi che ha spinto con decisione verso un design ultra sottile, capace di rendere un pieghevole chiuso simile a uno smartphone tradizionale. Questo approccio, a quanto riferito, non verrebbe abbandonato nemmeno con una batteria così capiente, dettaglio che alimenta ulteriormente l’attesa. Il debutto in Cina viene collocato indicativamente a metà 2026, una finestra temporale che lascia spazio a ulteriori affinamenti ma anche a nuove indiscrezioni. Resta il mistero sulle differenze tra le due varianti previste, un enigma che contribuisce a mantenere alta la tensione.