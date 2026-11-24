Con la presentazione ufficiale della nuova serie Honor 700, il marchio cinese mette sul tavolo tre smartphone di fascia alta che condividono una caratteristica piuttosto insolita. Si tratta di Honor 700S, Honor 700 e Honor 700 Pro, elencati in ordine crescente di raffinatezza, e tutti montano un secondo display sul retro. A questo si aggiunge una batteria da 9.000 mAh presente su ogni modello, senza distinzioni. Le anticipazioni dei giorni scorsi avevano già lasciato intuire buona parte delle novità, ma ora il quadro è completo e le schede tecniche raccontano parecchio sulle scelte dell’azienda.

Il piccolo schermo posteriore che cambia il modo di scattare

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Credits: TecnoAndroid

Il vero elemento distintivo della gamma è quel pannello AMOLED quadrato da 1,59 pollici collocato sul “plateau” fotografico. L’idea è aggiungere nuove possibilità di interazione e sfruttare meglio le fotocamere posteriori. Il riferimento più immediato è Xiaomi 18 Pro, anche se qui il livello di sofisticazione resta chiaramente più basso. Nulla di rivoluzionario quindi, ma una soluzione che porta qualcosa di concreto nell’uso quotidiano.

Sullo schermo secondario possono comparire l’ora e le notifiche, e la personalizzazione è ampia. Si possono impostare sfondi, adesivi animati, emoji e perfino animali virtuali basati sull’intelligenza artificiale. La funzione più utile però è un’altra. Il piccolo display diventa infatti un mirino per le fotocamere posteriori, così da scattare selfie con i sensori principali e ottenere risultati di qualità decisamente superiore. Allo stesso tempo chi viene fotografato può vedere un’anteprima dello scatto prima che venga realizzato, un dettaglio che nelle foto di gruppo fa la sua differenza.

Cosa cambia tra Honor 700S, Honor 700 e Honor 700 Pro

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Le differenze tra i tre modelli si concentrano soprattutto su processore e comparto fotografico. Honor 700S si affida al chip Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm con 12 GB di RAM e memoria da 256 o 512 GB. Sul fronte fotocamere troviamo un sensore principale da 200 MP, un ultragrandangolare da 12 MP e una camera frontale da 50 MP. Pesa 208 grammi.

Salendo di un gradino, Honor 700 adotta lo Snapdragon 8s Gen 4 e offre 12 o 16 GB di RAM con gli stessi tagli di archiviazione. La novità più interessante riguarda però l’aggiunta di un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 3,5x, che si affianca al principale da 200 MP, all’ultragrandangolare da 12 MP e alla frontale da 50 MP. Il peso arriva a 211 grammi.

Al vertice si colloca Honor 700 Pro, spinto dallo Snapdragon 8 Gen 5 con 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio. La fotocamera principale da 200 MP guadagna la stabilizzazione ottica e il supporto al montaggio di un teleconvertitore esterno. Anche il tele periscopico da 50 MP con zoom 3,5x dispone di OIS, mentre ultragrandangolare e frontale restano rispettivamente da 12 e 50 MP. C’è poi un piccolo extra sul fronte salute, perché il sensore PPG oltre a frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue misura anche la variabilità della frequenza cardiaca, nota come HRV. Sulla bilancia segna 213 grammi.

Le caratteristiche comuni a tutta la gamma

Al di là delle differenze, buona parte della dotazione è identica su tutti e tre i telefoni. Il display principale OLED da 6,57 pollici ha risoluzione 1,5K, refresh a 120 Hz e una luminosità di picco che tocca gli 8.000 nit. Lo schermo posteriore è sempre OLED e touch.

La batteria da 9.000 mAh accomuna l’intera serie, così come lo scanner di impronte digitali sotto al display e il sensore PPG per monitorare frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue. La resistenza a polvere e acqua è garantita dalla certificazione IP69K e le dimensioni sono le stesse per ogni versione, pari a 156 x 74,7 x 7,96 mm.

Anche la palette cromatica non cambia e comprende le colorazioni Blue Tone, Clear Sky, Cold White e Pink Mist. Il software è infine MagicOS 11, basato su Android 17, installato su tutti e tre i modelli della famiglia Honor 700.

Fonte: TecnoAndroid