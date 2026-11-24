Le videochiamate su Google Meet fanno un passo avanti sul fronte della qualità d’immagine. Google ha deciso di estendere a tutti gli utenti la possibilità di inviare video in 1080p dalla versione web del servizio, una funzione che fino a poco tempo fa era riservata soltanto ad alcuni abbonati paganti. Niente più barriere quindi per chi vuole farsi vedere in Full HD durante una riunione dal browser del computer.

Il Full HD su Google Meet non è più una prerogativa a pagamento

La trasmissione in alta risoluzione non è una novità assoluta per la piattaforma. Google Meet offriva già da tempo l’invio di video a 1080p sul web, ma l’accesso era limitato ad alcuni utenti paganti selezionati. Chi usava il servizio senza un piano adeguato doveva accontentarsi di una qualità inferiore, anche disponendo di una webcam capace di fare decisamente meglio.

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Adesso lo scenario cambia. L’azienda di Mountain View ha annunciato che l’accesso all’invio video in 1080p dalla versione web viene allargato all’intera platea di chi utilizza Meet. Praticamente la risoluzione più alta smette di essere un privilegio legato all’abbonamento e diventa una caratteristica alla portata di tutti, a patto ovviamente di avere l’hardware giusto.

Ed è proprio l’hardware il punto su cui conviene soffermarsi. La nuova impostazione è attiva di default sui computer dotati di una webcam a 1080p, quindi non serve andare a frugare tra i menu per abilitarla. Chi ha una fotocamera compatibile si ritroverà la qualità superiore già pronta senza dover toccare nulla.

Come funziona l’invio dei video in alta risoluzione

C’è però un dettaglio tecnico che vale la pena chiarire. Il flusso video non viaggia sempre e comunque in Full HD. Google ha spiegato che le immagini vengono trasmesse in 1080p solo quando il riquadro dell’utente all’interno della chiamata è abbastanza grande da poterle mostrare davvero. In altre parole, se la propria finestra video occupa uno spazio ridotto sullo schermo degli altri partecipanti, inviare un segnale a risoluzione piena avrebbe poco senso.

Si tratta di una scelta piuttosto sensata. Il sistema adatta la qualità alle reali condizioni di visualizzazione e la massima definizione entra in gioco quando può effettivamente fare la differenza, per esempio quando il riquadro di chi parla viene ingrandito e occupa una porzione importante dell’interfaccia.

Un aggiornamento che segue altre novità per Meet

L’estensione del video Full HD arriva a breve distanza da un’altra modifica pensata per rendere le riunioni più comode. Di recente Google Meet ha infatti introdotto il supporto al download diretto dei file, che permette a chi presenta di condividere documenti con i partecipanti in modo più semplice. Non è una funzione indispensabile ma è sicuramente una di quelle piccole aggiunte che migliorano l’esperienza d’uso di tutti i giorni.

Sulla stessa linea si muove anche l’apertura generalizzata della risoluzione a 1080p. Google sta insomma lavorando su più fronti per rendere la propria piattaforma di videoconferenza più completa, intervenendo sia sugli strumenti di collaborazione sia sulla resa visiva delle chiamate. Con questo aggiornamento l’invio di video in Full HD sul web diventa disponibile per tutti gli utenti di Meet, con attivazione automatica sui computer che montano una webcam a 1080p.

Fonte: TecnoAndroid