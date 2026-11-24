L’aggiornamento di sistema di Google di novembre 2026 si arricchisce settimana dopo settimana di nuove voci. Come accade ogni lunedì, Big G ha ritoccato le note di rilascio e il bollettino del mese continuerà a crescere con cadenza settimanale fino alla fine di novembre. Le novità riguardano smartphone, tablet, Android TV e Google TV, ma anche le auto con Android Auto, gli indossabili con Wear OS e i computer con Chrome OS.

Questi pacchetti sono riservati ai dispositivi dotati dei Google Play Services e arrivano per strade diverse. In parte passano dal Play Store, in parte da varie app di sistema e in parte dagli Aggiornamenti di sistema Google Play. Non esiste quindi una categoria privilegiata di prodotti, perché il raggio d’azione è molto ampio.

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Le novità dei Google Play Services di novembre 2026

La versione più recente dei Google Play Services, la 26.45 del 16 novembre, introduce una gestione dello spazio di archiviazione più comoda sugli smartphone. Diventa possibile seguire l’avanzamento della pulizia, passare in rassegna i file più pesanti scorrendo per tenerli o cancellarli e capire subito quale account Google si sta gestendo. Sul fronte auto arrivano strumenti per gli sviluppatori legati a Maps e nuove impostazioni per esperienze multidispositivo tra la vettura e i dispositivi Android. C’è poi una chicca per chi si allena all’aperto, visto che lo smartwatch può sfruttare il GNSS dello smartphone per tracciare la posizione e risparmiare così batteria, purché il telefono non sia in modalità Risparmio energetico. Per Google Wallet sono previste nuove funzioni per gli sviluppatori e alcune correzioni di bug.

Con la versione 26.44 del 9 novembre gli sviluppatori ottengono un’API per conoscere la fascia d’età dell’utente del dispositivo, mentre le esperienze tra più dispositivi diventano più semplici. Si segnalano anche interventi sulla stabilità e sulle prestazioni, soprattutto in ambito auto. In Google Wallet compare il supporto a Traveler QR e, passando da Google Home, si possono aggiungere le chiavi di abitazioni monofamiliari compatibili con Matter Aliro.

La release 26.43 del 2 novembre aveva già portato Family Hub di Android, uno spazio nelle Impostazioni dedicato agli strumenti di gestione della famiglia. Tra le altre aggiunte figurano il backup automatico di foto e video da Android a Windows tramite Quick Share, nuove funzioni fitness su Wear come il blocco al tocco, i tempi intermedi di distanza e le zone di frequenza cardiaca, oltre alla possibilità per Gestore delle password di Google di scegliere manualmente quali credenziali conservare quando si importano password e passkey in conflitto. Completano il quadro aggiornamenti alle carte fedeltà di Wallet e miglioramenti generali su batteria, connettività, privacy e sicurezza.

Play Store e Android WebView, cosa cambia

Il Google Play Store 54.1 del 16 novembre mostra un’anteprima grande e immersiva dei quadranti nella pagina dei dettagli dell’app, così da scegliere meglio il design. Quando una ricerca non dà risultati, lo store propone app pertinenti. Chi possiede Pixel Fold può inoltre usare un controller su schermo nei giochi compatibili con Pixel Virtual Gamepad quando il pieghevole è aperto.

Andando a ritroso, la versione 54.0 del 9 novembre aggiunge chip di suggerimento contestuali basati sull’intelligenza artificiale nelle pagine degli eventi LiveOps, aggiornamenti in tempo reale sullo stato di accesso del giocatore per Play Games Services e promozioni Play Points per i nuovi abbonamenti destinate ad alcuni utenti. La 53.9 del 2 novembre invia un promemoria se Play Protect resta disattivato troppo a lungo e arricchisce le schede dei giochi con stile di gameplay, riepiloghi delle recensioni e attività della community. Android WebView versione 158 punta invece su sicurezza, privacy, correzioni di bug e nuovi strumenti per gli sviluppatori. Alcune funzioni potrebbero essere sperimentali e riservate a determinati utenti.

Come installare l’aggiornamento di sistema di Google

Di norma l’aggiornamento di sistema di Google viene installato in automatico su tutti i dispositivi compatibili. Le preferenze si modificano dal percorso Impostazioni, Google, Altro e infine Aggiornamenti dei servizi di sistema.

Disattivare questa opzione non blocca gli aggiornamenti provenienti da altre fonti, come il produttore del dispositivo o l’operatore telefonico, né quelli delle app tramite il Play Store. Mountain View può comunque intervenire sui servizi di sistema anche con gli aggiornamenti automatici spenti quando serve a risolvere gravi problemi di sicurezza o a rispettare obblighi di legge.

Fonte: TecnoAndroid