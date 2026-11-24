Il Black Friday porta uno sconto interessante per chi gioca in streaming: il controller wireless Amazon Luna è sceso a 39,99 euro contro i 69,99 euro del prezzo consigliato. Il risparmio arriva fino al 43% e, almeno su questa piattaforma, si tratta del minimo storico, cioè la cifra più bassa mai vista per questo accessorio.

L’offerta è gestita direttamente da Amazon, che si occupa sia della vendita sia della spedizione. La consegna avviene nel giro di pochi giorni e chi non resta soddisfatto dell’acquisto può restituire il prodotto entro 14 giorni. Va precisato che i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura e potrebbero cambiare anche nel corso della stessa giornata, come capita spesso durante il Black Friday. Prima di decidere conviene però dare un’occhiata a cosa offre davvero questo gamepad, perché non si tratta del classico controller generico.

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Un gamepad nato per il cloud gaming di Amazon

Il dispositivo è stato progettato per dare il meglio con Luna, il servizio di cloud gaming sviluppato da Amazon. L’idea alla base è piuttosto semplice. Il gioco gira sui server dell’azienda e arriva sullo schermo in streaming, quindi non serve una console né un computer particolarmente potente. In questo scenario il controller diventa il vero punto di contatto con la piattaforma, ed è proprio per questo che Amazon ha voluto realizzarne uno dedicato.

La compatibilità è ampia. Il controller wireless Amazon Luna funziona con PC Windows, Mac, iPhone, smartphone Android, Smart TV, tablet Fire, Fire TV e altri dispositivi ancora. Con Luna, in particolare, c’è una funzione molto comoda per chi si sposta spesso da uno schermo all’altro. La partita può essere messa in pausa su un dispositivo e ripresa direttamente su un altro, senza dover ricominciare da capo. Si può quindi iniziare una sessione sul televisore del salotto e proseguirla più tardi sul tablet, mantenendo sempre lo stesso controller tra le mani.

Cloud Direct e comandi pensati per la precisione

L’elemento che distingue maggiormente questo accessorio è la tecnologia Cloud Direct. Grazie a questa soluzione il controller si collega tramite WiFi direttamente ai server di gioco di Amazon, senza appoggiarsi al dispositivo su cui viene visualizzato il titolo. Il risultato dichiarato è un’esperienza a bassa latenza, un aspetto fondamentale quando si gioca in streaming e ogni ritardo tra la pressione di un tasto e la reazione su schermo può fare la differenza.

Anche sul fronte dell’ergonomia il prodotto segue un’impostazione precisa. Troviamo levette analogiche sfalsate, bumper posizionati in modo da essere facilmente raggiungibili, grilletti precisi e tasti reattivi. Si tratta di una disposizione che punta a rendere le sessioni di gioco comode anche quando si prolungano, con comandi che rispondono in modo immediato. Tutto questo è ora disponibile al prezzo di 39,99 euro invece di 69,99 euro, con un taglio del 43% che porta il controller al suo minimo storico su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid