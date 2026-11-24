Chi ha passato ore e ore tra le strade di GTA 5 e le sessioni di GTA Online potrebbe sentirsi un po’ spaesato nei primi momenti trascorsi dentro GTA 6, eppure esiste un modo piuttosto semplice per ritrovare quel feeling familiare. Rockstar ha infatti previsto una serie di opzioni nel menù delle impostazioni che permettono di avvicinare la risposta dei comandi a quella dei capitoli precedenti, così da affrontare il nuovo gioco senza dover ricostruire da zero le proprie abitudini.

Il punto è tutto qui. Quando un giocatore ha costruito nel tempo una certa confidenza con i controlli di una serie, ogni piccola differenza si avverte subito, nella guida come negli scontri a fuoco o nei semplici spostamenti a piedi. Non si tratta di un difetto del nuovo titolo ma di una questione di memoria muscolare, quella che porta le dita a muoversi quasi da sole dopo tanto allenamento. Ed è proprio su questo aspetto che entrano in gioco le opzioni pensate dallo studio.

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Un open world enorme da esplorare con i comandi di sempre

La mappa di Grand Theft Auto VI è un open world enorme, pieno di segreti da scovare e di angoli da esplorare con calma. Proprio per questo avere una sensazione di controllo naturale fa una differenza notevole. Chi si mette alla ricerca dei misteri nascosti nel mondo di gioco vuole concentrarsi sulla scoperta e non sul tentativo di capire come reagisce il personaggio a ogni pressione di un tasto. Sentirsi a casa fin dai primi minuti aiuta a godersi l’avventura con tutt’altra serenità.

Per molti appassionati il passaggio da un capitolo all’altro di GTA rappresenta un momento atteso a lungo, e la tentazione di ritrovare le stesse sensazioni vissute con il predecessore è comprensibile. Il nuovo episodio porta con sé cambiamenti e novità, ma lascia anche spazio a chi preferisce un approccio più vicino a quello già conosciuto. La possibilità di intervenire sui parametri del gioco va esattamente in questa direzione e consente a ciascuno di adattare l’esperienza ai propri gusti.

Il menù delle impostazioni come punto di partenza

Tutto passa dal menù delle impostazioni integrato da Rockstar, dove sono raccolte le opzioni che influenzano la risposta del gioco ai comandi. Non serve stravolgere ogni voce disponibile. Bastano alcuni ritocchi mirati sui parametri più importanti per avvicinare GTA 6 alle sensazioni offerte da GTA 5 e dalla sua componente online, mantenendo comunque intatte le caratteristiche del nuovo capitolo. Questo tipo di personalizzazione si rivela utile soprattutto per chi ha alle spalle una lunga esperienza con la serie e non vuole rinunciare alle proprie abitudini consolidate. Allo stesso tempo resta una scelta libera, perché chi preferisce scoprire le novità così come sono state pensate dagli sviluppatori può tranquillamente lasciare tutto com’è e abituarsi gradualmente al nuovo sistema. Le due strade convivono senza problemi e ognuno può decidere quale percorrere.

L’approccio di Rockstar sembra quindi voler accontentare sia i veterani sia chi si avvicina alla saga per la prima volta, offrendo strumenti per modellare il feeling di gioco secondo le proprie preferenze. Per chi arriva da anni trascorsi a Los Santos tra missioni e sessioni con gli amici su GTA Online, il consiglio è di dare un’occhiata alle opzioni disponibili prima di lanciarsi nell’esplorazione. I parametri più importanti da tenere d’occhio si trovano proprio all’interno del menù delle impostazioni di Grand Theft Auto VI.

Fonte: TecnoAndroid