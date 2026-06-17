Honda Trail Experience, l’app che filma il fuoristrada con iPhone

C’è una nuova app firmata Honda che punta dritta agli appassionati di fuoristrada, e si chiama Honda Trail Experience. Pensata per chi guida i modelli con il badge TrailSport, raccoglie dati in tempo reale dal veicolo e permette di filmare le avventure usando un iPhone montato addirittura all’esterno della vettura. Un’idea curiosa, che mette insieme telemetria, mappe interattive e video, tutto gestibile dallo schermo dell’infotainment.

Va detto subito una cosa: Honda non è certo il marchio che viene in mente quando si pensa ai fuoristrada più estremi sul mercato. Anche i modelli a marchio TrailSport, come Passport, Pilot e CR-V, puntano più sull’estetica robusta che su un hardware davvero tosto. Proprio per questo l’azienda ha voluto dare ai proprietari uno strumento per vivere meglio le loro escursioni, scaricabile gratuitamente dall’Apple App Store e accessibile direttamente sul display di bordo quando è attivo Apple CarPlay.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Undici dati registrati e un iPhone che diventa telecamera

Il cuore dell’app sta nei numeri. La Honda Trail Experience raccoglie e registra undici parametri chiave prelevati direttamente dal veicolo, mostrandone fino a sei alla volta sullo schermo. Tra questi ci sono l’inclinazione del mezzo, il rollio, l’angolo delle ruote, la posizione dell’acceleratore e la pressione sui freni. Non manca il monitoraggio della temperatura esterna, della latitudine e della longitudine, con tutto archiviato su mappe interattive dei sentieri percorsi.

Il software non è nato a tavolino. È stato sviluppato ascoltando oltre 1.500 proprietari del Passport TrailSport, quindi con un occhio concreto a ciò che serve davvero a chi affronta certi terreni. La parte più interessante riguarda però la funzione video. I conducenti possono filmare con il proprio iPhone, e qui arriva il dettaglio che fa la differenza: il filmato si controlla dallo schermo dell’infotainment.

In pratica si può fissare l’iPhone sulla carrozzeria, all’esterno del mezzo, e gestire la registrazione comodamente seduti dentro l’abitacolo. Non solo. Uno spettatore che si trovi nel raggio d’azione può usare un iPhone sincronizzato per riprendere la scena, sovrapponendo poi al video i dati raccolti e la mappa del sentiero. Un modo per trasformare una semplice uscita in un piccolo reportage personale.

Non è la prima volta per Honda

Le parole di Omar Saleh, responsabile del progetto HTX per Honda Development and Manufacturing of America, raccontano bene l’obiettivo. “Con il lancio della Honda Trail Experience stiamo dando ai proprietari TrailSport la possibilità di ottenere di più da ogni viaggio fuoristrada, offrendo dati del veicolo in tempo reale, strumenti di navigazione intuitivi e condivisione video senza intoppi, per aiutarli a guidare con sicurezza e celebrare ogni avventura”.

Non si tratta della prima incursione di Honda in questo campo. Chi possiede una Civic Type R conosce già LogR, l’app che registra la telemetria del veicolo insieme ai dati in pista, pensata per aiutare chi gira sui circuiti a tenere sotto controllo le proprie prestazioni. La Honda Trail Experience segue la stessa filosofia, spostando però il tutto dall’asfalto liscio del tracciato ai sentieri sterrati.