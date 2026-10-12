HomePod mini 2: chip S10, Siri AI e tre nuovi colori in arrivo

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione della nuova famiglia di prodotti Apple pensati per la casa e tra le novità più attese spicca HomePod mini 2, il piccolo altoparlante intelligente che si prepara finalmente a un aggiornamento importante. Al suo fianco dovrebbero debuttare una nuova Apple TV 4K, un hub domestico del tutto inedito chiamato HomeView e una serie di accessori per la smart home realizzati in collaborazione con LG. Un pacchetto piuttosto ricco, insomma, che segna l’ingresso di Cupertino in una fase nuova per l’ecosistema domestico.

L’attesa per il successore di HomePod mini è stata lunga e le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni aiutano a capire cosa aspettarsi davvero dal secondo modello. Le novità non riguardano soltanto l’aspetto ma soprattutto ciò che c’è dentro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il chip S10 e l’arrivo di Siri AI

Il cuore del nuovo altoparlante dovrebbe essere il chip S10, che prende il posto dell’attuale S5. Non si tratta del processore più recente in casa Apple ma rispetto al modello in uscita il salto in avanti è notevole. E le conseguenze si vedono subito sul piano delle funzioni disponibili.

Grazie al chip S10 infatti HomePod mini 2 potrà offrire le funzioni di Siri AI, una prima volta assoluta per i prodotti Apple dedicati alla casa. Il dispositivo avrà anche il compito di estendere HomeView in tutta l’abitazione, con il controllo vocale e la riproduzione musicale capaci di sincronizzarsi con l’hub. Naturalmente anche la nuova Apple TV e lo stesso HomeView supporteranno le funzioni intelligenti di Siri, così da creare un sistema coerente tra un ambiente e l’altro della casa.

Cambia anche la tavolozza dei colori. Il nuovo modello dovrebbe arrivare in rosa, verde e blu, tonalità che si aggiungono alle classiche versioni mezzanotte e bianco già note a chi conosce la generazione attuale.

Oltre al processore principale c’è spazio per un altro componente interessante. HomePod mini 2 dovrebbe integrare il chip di rete N1 sviluppato da Apple, che servirà come radio per gli standard Thread e Matter, fondamentali per far dialogare tra loro i dispositivi della casa connessa. Arriva poi il supporto al WiFi 7, un balzo enorme se si considera che il modello attualmente in commercio si ferma al WiFi 4.

Prezzo e data di uscita di HomePod mini 2

Sul fronte del prezzo la situazione non è ancora del tutto chiara. Va ricordato però che lo scorso giugno HomePod mini ha subito un rincaro, passando da 99 a EUR 115, cioè da circa 85 a circa 110 euro, nell’ambito di una serie di aumenti legati al costo delle memorie che ha coinvolto diversi prodotti Apple. Proprio per questo motivo è plausibile che il listino resti invariato, dato che l’azienda potrebbe aver già tenuto conto del nuovo hardware al momento di ritoccare i prezzi. Per adesso comunque non ci sono conferme ufficiali.

Fonte: TecnoAndroid