Apple HomeView: chip A18 e Siri AI per il nuovo hub della casa

Mancano appena due giorni all’evento “Welcome home” che Apple ha organizzato a New York e sono già emersi parecchi dettagli sui prodotti attesi. Il protagonista principale dovrebbe essere HomeView, un hub per la casa intelligente completamente nuovo e dotato di display touch. Al suo fianco arriveranno un HomePod mini di seconda generazione e una nuova Apple TV 4K. Si tratta quindi di tre dispositivi pensati per l’ambiente domestico, ciascuno con novità piuttosto concrete sul fronte dell’hardware.

HomeView, come sarà l’hub di Apple per la casa

Il nome sembra ormai definito. Il dispositivo con schermo sensibile al tocco si chiamerà HomeView, e questo conferma di fatto una registrazione di marchio individuata nei giorni scorsi. Sotto la scocca ci sarà un chip A18, lo stesso processore che sugli iPhone lavora insieme a 8 GB di RAM. Per il controllo vocale il nuovo hub si affiderà a Siri AI, la versione dell’assistente potenziata dall’intelligenza artificiale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple dovrebbe proporre due varianti. La prima è da appoggio, con una base in metallo che funziona anche da altoparlante. La seconda invece si fissa al muro tramite una placca piatta e quadrata. Il modello da tavolo garantirà una qualità audio superiore a quella del HomePod mini, un dettaglio non da poco per chi pensa di usarlo anche per ascoltare musica in cucina o in soggiorno.

Sul fronte estetico la versione da appoggio sarà disponibile in quattro finiture, ovvero grigio, argento, galassia e rosa. Il modello a parete si fermerà invece a grigio e argento. Quanto al software, HomeView offrirà una selezione di app firmate Apple ma non avrà un App Store per le applicazioni di terze parti. La presentazione ufficiale è attesa martedì 13 ottobre, anche se il prodotto non arriverà sul mercato prima di metà novembre circa.

Apple Home Collection, gli accessori pensati per il nuovo hub

Accanto a HomeView debutterà anche la Apple Home Collection, una linea di accessori sviluppati da marchi come LG e Schneider Electric in collaborazione con Apple. Il catalogo comprende un campanello smart, una serratura a catenaccio, un termostato, un sensore di temperatura, videocamere di sicurezza da interno e da esterno e infine una telecamera con faro integrato.

Non tutto però sarà pronto subito. Gli accessori di LG destinati a HomeView non verranno spediti prima della fine dell’anno, e quella indicata è la data più ottimistica.

HomePod mini e Apple TV 4K, le novità in arrivo

Il nuovo HomePod mini compie un salto generazionale importante sul piano del processore. Abbandona infatti il vecchio S5 dell’attuale modello per adottare il chip S10, lo stesso montato su Apple Watch Series 10. Anche la gamma cromatica si rinnova con cinque colorazioni, cioè verde, rosa, blu, bianco e mezzanotte.

Passando alla nuova Apple TV 4K, il cuore del dispositivo sarà un chip A19 affiancato da 8 GB di RAM. Il set top box di Apple potrebbe integrare dei microfoni per dialogare direttamente con Siri AI, senza passare per altri dispositivi. In arrivo potrebbe esserci anche un Siri Remote aggiornato con un altoparlante integrato, utile per ritrovare il telecomando quando finisce tra i cuscini del divano.

Per entrambi i prodotti il calendario sembra già fissato. HomePod mini e Apple TV 4K saranno presentati il 13 ottobre insieme a HomeView, ma a differenza dell’hub arriveranno nei negozi molto prima, con il lancio previsto per venerdì 30 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid