ho Mobile, ritorna per Natale ho. 5,95 100 Giga

Era stato anticipato qualche giorno fa, ma ora è ufficiale. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto ritornare in veste ufficiale una delle sue offerte di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima è dunque ritornata a disposizione degli utenti per il periodo natalizio. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, infatti, l’offerta sarà attivabile fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026. In questo modo, l’operatore coprirà non solo il Natale, ma anche la festività della Befana.

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ho Mobile, ritorna ufficialmente la super offerta a basso costo ho. 5,95 100 Giga

A partire dalla giornata di ieri 10 dicembre 2025, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto ritornare ufficialmente una delle sue offerte più apprezzate. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta di rete mobile denominata ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti per circa un mese. La data di scadenza è infatti fissata per la giornata del prossimo 7 gennaio 2026.

Questa offerta sarà disponibile all’attivazione sia da coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia da coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Kena, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Segnoverde, Massima Energia e Dimensione Mobile.

Con l’offerta ho. 5,95 100 Giga, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Nel bundle, sono compresi poi fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. È previsto un costo di attivazione di partenza pari a 2,99 euro.