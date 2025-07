Spusu, ecco le offerte SHOCK con supporto alla rete 5G

Per chi è alla ricerca di offerte di rete mobile con supporto alle reti di quinta generazione, c’è l’operatore telefonico virtuale Spusu. Quest’ultimo sta infatti proponendo al momento numerose offerte di rete mobile estremamente convenienti, dotate per l’appunto del supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Per il momento, le offerte disponibili al momento in 5G sono tre, Spusu 150 XL 5G, Spusu 200 XL 5G e Spusu 500 XXL 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu ecco tre super offerte mobile per navigare in libertà in 5G

L’operatore Spusu sta al momento proponendo ben tre offerte di rete mobile con supporto alla navigazione in 5G super interessanti. Come già accennato in apertura, la prima di queste è l’offerta mobile denominata Spusu 150 XL 5G. Quest’ultima, in particolare, ha un costo per il rinnovo molto contenuto di soli 7,89 euro al mese. Gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare per l’appunto sulle reti di quinta generazione.

Oltre a questo, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a 1000 minuti per chiamare i numeri in Europa e nel Regno Unito e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Salendo di livello, c’è poi l’offerta mobile denominata Spusu 200 XL 5G. Quest’ultima prevede un costo per il rinnovo mensile pari a 9,98 euro al mese.

L’operatore virtuale Spusu ha però deciso di offrire il primo mese ad un prezzo scontato super conveniente, pari a soli 4,98 euro. Il bundle di questa offerta è il medesimo di quella precedente. Cambia però ovviamente il traffico dati messo a disposizione. Questa volta, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB, sempre per navigare con le nuove reti 5G. Chiude il cerchio la terza ed ultima offerta mobile proposta da Spusu.

Si tratta dell’offerta denominata Spusu 500 XXL 5G. Come suggerisce il nome, quest’ultima arriva ad includere ogni mese finonad addirittura 500 GB di traffico dati sempre con le reti 5G. Anche qui il bundle è il medesimo di quello delle offerte precedenti. Il costo da sostenere per il rinnovo sarà però pari a 12,98 euro al mese.