ho. Mobile: solo 5,99€ per avere la miglior promo ma fino al 30 giugno

ho. Mobile ha deciso di estendere la disponibilità dell’offerta ho. 5,99, inizialmente prevista in scadenza il 23 giugno. Ora sarà possibile attivarla fino a venerdì 30 giugno, guadagnando così una settimana in più per richiedere la portabilità o attivare un nuovo numero.

La proposta è tra le più interessanti del momento per chi arriva da operatori selezionati, ma può essere attivata anche da chi desidera un nuovo numero, con condizioni differenti in base all’operatore di provenienza.

Cosa include ho. Mobile con la sua nuova 5,99

Offerte di questo genere arrivano ormai tutti i giorni ma con ho. Mobile si va sul sicuro. Ecco cosa c’è nella sua nuova promo:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

100 giga di traffico dati in 4G, fino a 60 Mbps in download;

7,60 giga da utilizzare in roaming nei Paesi UE (Regno Unito escluso);

SIM gratuita;

prima ricarica da 6 euro, da cui verrà scalato il canone del primo mese.

Il canone mensile è di 5,99 euro. È possibile anche raddoppiare i giga portandoli a 200, e attivare il 5G con un sovrapprezzo di 4 euro, per un totale di 9,99 euro al mese.

Costi di attivazione e modalità per gli utenti

Il costo per l’attivazione varia in base alla modalità di accesso:

2,99 euro per chi attiva un nuovo numero o proviene da operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, Kena, PosteMobile, Lycamobile, Spusu e altri;

29,90 euro per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile o Fastweb.

L’offerta può essere attivata in tre modi:

acquisto online con consegna della SIM a casa e attivazione tramite app (anche con SPID);

ritiro e pagamento in edicola o tabaccheria, con attivazione immediata;

attivazione online della eSIM, per iniziare a usare il numero in pochi minuti.

La ho. 5,99 è disponibile ancora per pochi giorni e rappresenta una soluzione concreta per chi cerca tanti giga, un prezzo basso e zero vincoli contrattuali.