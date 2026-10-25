ho. Mobile regala un mese a chi arriva da Iliad e dai virtuali

Chi sta valutando un cambio di operatore trova da oggi una ragione in più per guardare verso ho. Mobile, che rimette sul tavolo la promozione “#ho. un mese omaggio”. Rispetto alle edizioni passate, però, l’iniziativa arriva in una veste più selettiva e non si rivolge a tutti allo stesso modo. Il bonus è riservato infatti a chi acquista online una nuova SIM o eSIM e porta con sé il proprio numero da Iliad oppure da uno degli operatori virtuali inclusi nel regolamento dell’operazione.

La finestra per aderire resta aperta fino all’8 novembre 2026, ma c’è una seconda scadenza da non perdere di vista. Per ottenere il regalo la portabilità del numero deve essere completata entro il 30 novembre 2026. In pratica non basta sottoscrivere l’offerta in tempo, serve anche che il passaggio dal vecchio gestore al nuovo vada in porto entro la data fissata. Si tratta di due paletti distinti che conviene tenere presenti fin dall’inizio, così da evitare sorprese nelle settimane successive all’attivazione.

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Come funziona il mese omaggio di ho. Mobile

Il vantaggio messo in campo da ho. Mobile consiste in una ricarica gratuita di importo pari al costo mensile della tariffa scelta. Il conto è semplice e lo chiarisce bene un esempio concreto. Attivando un piano da 6,95 euro al mese, l’operatore accrediterà una ricarica da 6,95 euro, cioè esattamente quanto si spende per un mese di servizio. Il valore del bonus quindi non è fisso ma si adatta all’offerta sottoscritta.

Il meccanismo però non è immediato e richiede un minimo di pazienza. Dopo l’attivazione il cliente deve prima pagare regolarmente il primo rinnovo mensile dell’offerta. Solo a quel punto, nei sette giorni successivi, ho. accrediterà la ricarica omaggio. Quel credito potrà poi essere usato per coprire il mese seguente, che di fatto diventa gratuito. In altre parole il beneficio non si vede subito al momento dell’acquisto della SIM ma arriva dopo il primo ciclo di pagamento, quando il rapporto con il nuovo operatore è già avviato a tutti gli effetti.

Chi è abituato a promozioni con sconto istantaneo potrebbe trovare questo sistema un po’ meno intuitivo. Il risultato finale comunque non cambia, perché la spesa di un intero mese viene restituita sotto forma di credito da utilizzare per il rinnovo successivo.

Da quali operatori si può fare il passaggio

Il punto che più distingue questa edizione dalle precedenti riguarda proprio la provenienza dei nuovi clienti. L’elenco degli operatori ammessi comprende Iliad insieme a una lunga serie di virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Kena, Lyca Mobile, Tiscali, 1Mobile, Spusu Italia, Digi Mobil, Sky Mobile ed Enel Mobile. A questi si aggiungono diversi altri operatori virtuali riportati nel regolamento dell’iniziativa, che è il documento di riferimento per verificare se il proprio gestore attuale rientra o meno tra quelli validi.

Fuori dalla promozione restano invece alcuni nomi di peso. Non danno diritto al mese omaggio le portabilità da TIM, WindTre e Very Mobile. Esclusi anche Vodafone e Fastweb, ma in questo caso la ragione è diversa, dato che entrambi fanno parte della stessa “famiglia” di ho. Mobile. Chi arriva da uno di questi marchi può naturalmente passare comunque all’operatore, ma senza poter contare sulla ricarica in regalo prevista dalla campagna.

Per chi invece proviene da Iliad o da uno dei virtuali compresi nella lista, il percorso resta lineare. Basta acquistare online una nuova SIM o eSIM entro l’8 novembre 2026, completare la portabilità entro il 30 novembre, pagare il primo rinnovo e attendere l’accredito della ricarica, che arriverà entro sette giorni e servirà a coprire il mese successivo.

Fonte: TecnoAndroid