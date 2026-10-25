Xiaomi Mijia, il cuscino smart riscaldante con sensore di postura

Xiaomi amplia ancora il proprio catalogo dedicato alla casa connessa e lo fa con un prodotto piuttosto curioso, cioè un cuscino smart riscaldante firmato Mijia. L’accessorio è pensato per il comfort nei mesi più freddi e mette insieme una forma ergonomica, un’imbottitura in memory foam e perfino un sensore di postura. Il tutto viene proposto a circa 23 euro, una cifra che lo colloca nella fascia degli acquisti fatti quasi d’impulso.

Il nome Mijia non suonerà nuovo a chi segue da vicino il mondo Xiaomi. Si tratta infatti del sottobrand del colosso cinese che da sempre si occupa di dispositivi per la domotica, una linea che negli anni ha portato nelle case di mezzo mondo oggetti di uso quotidiano resi un po’ più intelligenti. Questa volta però l’attenzione si sposta su qualcosa di molto concreto e decisamente terreno, ovvero la seduta. E l’idea, per quanto possa strappare un sorriso, ha una sua logica precisa.

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Un cuscino riscaldante pensato per chi passa la giornata alla scrivania

Il pubblico a cui guarda questo cuscino riscaldante è facile da immaginare. Parliamo di tutte quelle persone che trascorrono diverse ore ogni giorno sedute davanti a una scrivania, che sia in ufficio oppure nell’angolo di casa trasformato in postazione di lavoro. Proprio per loro il nuovo gadget di Mijia promette di rendere più piacevoli le lunghe sessioni al computer, soprattutto quando le temperature scendono e restare fermi sulla sedia diventa meno confortevole del solito.

La funzione di riscaldamento è il cuore del prodotto ed è quella che lo distingue da un normale cuscino da sedia. L’obiettivo dichiarato è il comfort invernale, quindi un po’ di tepore proprio lì dove serve durante le giornate più rigide. Non si tratta di una rivoluzione tecnologica, sia chiaro, ma di quei piccoli accessori che puntano a migliorare l’esperienza di tutti i giorni senza troppe pretese.

Memory foam, sensore di postura e un prezzo molto contenuto

Accanto al calore, il cuscino smart Mijia punta parecchio sull’ergonomia. L’imbottitura in memory foam è una scelta ormai diffusa per chi cerca un sostegno morbido ma allo stesso tempo stabile, e qui serve ad accompagnare il corpo durante le ore trascorse da seduti. La forma studiata in chiave ergonomica va nella stessa direzione, con l’intento di rendere la seduta meno faticosa nel corso della giornata.

L’elemento più interessante, almeno sulla carta, è però il sensore di postura. La sua presenza trasforma un semplice accessorio da sedia in un dispositivo che rientra a pieno titolo nella filosofia della casa intelligente portata avanti da Xiaomi. Chi lavora molte ore alla scrivania sa bene quanto sia facile scivolare in posizioni scorrette senza nemmeno accorgersene, e un oggetto che tiene d’occhio il modo in cui ci si siede si inserisce esattamente in questo scenario.

Resta infine il capitolo prezzo, che è forse l’argomento più convincente dell’intera proposta. Il nuovo cuscino riscaldante di Mijia viene infatti lanciato a circa 23 euro, una cifra davvero accessibile per un prodotto che unisce riscaldamento, imbottitura in memory foam, design ergonomico e sensore di postura in un unico accessorio dedicato alla stagione fredda.

Fonte: TecnoAndroid