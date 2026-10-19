iPad mini, MacBook Pro OLED e iMac M6: possibile uscita il 6 novembre

Apple si prepara a vivere un autunno particolarmente intenso, con una serie di lanci che potrebbero coprire quattro venerdì consecutivi. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino avrebbe in programma di mettere in vendita nuovi MacBook Pro con display OLED, MacBook Pro da 14 pollici e iMac con chip M6 e un iPad mini 8 con schermo OLED venerdì 6 novembre. Si tratta di un’ipotesi che prevede tutti questi prodotti oppure solo una parte di essi, ma il periodo indicato sembra piuttosto preciso.

Prima dell’arrivo nei negozi ci sarebbe naturalmente la presentazione ufficiale. I nuovi dispositivi dovrebbero essere annunciati martedì 27 ottobre oppure mercoledì 28 ottobre, quindi con un anticipo di poco più di una settimana rispetto alla data di disponibilità. Uno schema abbastanza consueto per la casa della mela, che spesso lascia trascorrere pochi giorni tra l’annuncio e la commercializzazione dei suoi nuovi prodotti.

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Un calendario fitto tra ottobre e novembre

Se le tempistiche venissero confermate, Apple si ritroverebbe a distribuire novità per quattro venerdì di fila. Le altre date, infatti, sono già state comunicate ufficialmente e vanno a comporre un calendario decisamente affollato. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre con l’arrivo di iPhone Duo, il dispositivo che apre questa lunga sequenza di uscite.

La settimana successiva toccherà a HomePod mini 2, atteso nei negozi venerdì 30 ottobre. Il piccolo altoparlante intelligente dell’azienda rappresenta il secondo tassello della serie, prima di lasciare spazio al venerdì dedicato al mondo Mac e iPad. Proprio il 6 novembre, infatti, dovrebbe essere la volta dei MacBook Pro con pannello OLED, dei MacBook Pro da 14 pollici e degli iMac aggiornati con chip M6, oltre all’eventuale iPad mini 8.

A chiudere il ciclo ci sarebbe venerdì 13 novembre, giornata in cui arriveranno HomeView e Apple TV 4K di quarta generazione. Una data che conferma quanto la casa e l’intrattenimento domestico occupino un posto di rilievo nei piani della società per questa fine d’anno.

Cosa aspettarsi dal venerdì dedicato a Mac e iPad

Tra tutte le uscite previste, quella del 6 novembre è l’unica che non risulta ancora ufficializzata, ed è anche quella con il maggior numero di dispositivi coinvolti. Il passaggio ai display OLED sui MacBook Pro sarebbe un cambiamento importante per la gamma dei portatili professionali, così come l’adozione dello stesso tipo di schermo su iPad mini 8. Parallelamente, il chip M6 dovrebbe fare il suo debutto sui MacBook Pro da 14 pollici e sugli iMac, rinnovando così sia la linea portatile sia quella desktop.

Non è chiaro se tutti questi prodotti arriveranno insieme oppure se l’azienda deciderà di distribuirne solo alcuni in quella data. Le informazioni disponibili parlano infatti di MacBook Pro OLED, MacBook Pro da 14 pollici e iMac con M6 e, in alternativa o in aggiunta, di iPad mini 8. In ogni caso il venerdì in questione si collocherebbe esattamente tra il lancio di HomePod mini 2 e quello di HomeView con la nuova Apple TV 4K, completando così una sequenza di quattro settimane consecutive di nuovi prodotti che parte da iPhone Duo il 23 ottobre e si chiude il 13 novembre.

Fonte: TecnoAndroid