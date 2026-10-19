Mercedes-AMG GT SUV, l’Hyper SUV da 1.169 CV e ricarica a 710 kW

Il primo SUV tutto AMG si è mostrato in anteprima e mette subito sul tavolo due numeri che bastano a inquadrarlo: 1.169 CV di potenza e una ricarica a 710 kW. Nasce ad Affalterbach, la casa del reparto sportivo di Mercedes, e viene presentato come un vero e proprio Hyper SUV. Imponente, massiccio e ipertecnologico. Tre aggettivi che descrivono bene l’impressione lasciata dal primo incontro ravvicinato con un modello che segna una tappa nuova per il marchio.

La novità sta tutta in quella definizione, “tutto AMG”. Non si tratta di una versione più cattiva di un’auto già esistente, con qualche ritocco al motore e un assetto più rigido. Qui il progetto porta la firma di Affalterbach fin dall’inizio, ed è proprio questo a rendere il debutto così significativo. Il nome che circola è quello di Mercedes AMG GT SUV, un modello collocato nel 2027.

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Una potenza che sfiora quota 1.200 cavalli

Partiamo dal dato che salta all’occhio per primo. 1.169 CV sono una cifra che fino a poco tempo fa apparteneva quasi esclusivamente al mondo delle supercar più estreme, quelle basse, leggere e pensate per la pista. Vederla associata a un SUV, quindi a una vettura alta e dalla stazza importante, dà l’idea di quanto la tecnologia abbia spostato i confini di ciò che una ruote alte può fare.

Per capire la portata del numero basta pensare che una normale auto familiare si muove spesso con un decimo di quella potenza, o anche meno. Qui invece si parla di un mezzo che unisce lo spazio e la presenza scenica tipici della categoria a una spinta da vettura da record. Non a caso la definizione scelta è quella di Hyper SUV, un termine che prende in prestito il linguaggio delle hypercar e lo applica a un tipo di carrozzeria completamente diverso.

L’aspetto, del resto, va nella stessa direzione. Le prime impressioni parlano di un veicolo imponente e massiccio, che non cerca di nascondere le proprie dimensioni ma anzi le usa per affermare una presenza forte. È un’auto pensata per farsi notare, senza mezze misure.

Ricarica a 710 kW e un cuore ipertecnologico

L’altro numero chiave riguarda la ricarica a 710 kW. Per chi non ha grande familiarità con queste unità di misura, il concetto è semplice: più alto è questo valore, più rapidamente la batteria può riempirsi quando l’auto viene collegata a una colonnina in grado di sostenere tali potenze. Un dato del genere colloca il nuovo SUV AMG in una fascia decisamente alta, dove i tempi di sosta per fare il pieno di energia diventano uno degli elementi su cui i costruttori si sfidano.

Ed è qui che entra in gioco la terza parola usata per descriverlo, cioè ipertecnologico. Un modello capace di erogare oltre mille cavalli e di accettare potenze di ricarica così elevate richiede soluzioni avanzate su più fronti, dalla gestione dell’energia fino all’elettronica di bordo. La combinazione di prestazioni e velocità di rifornimento rappresenta il biglietto da visita con cui Mercedes AMG sceglie di presentare il suo primo SUV sviluppato interamente in casa.

Il debutto in anteprima ha permesso di osservare da vicino questa creatura di Affalterbach, che porta il marchio in un territorio nuovo. Imponente nelle forme, massiccia nella struttura e ricca di tecnologia, la AMG GT SUV si presenta con 1.169 CV e una capacità di ricarica fino a 710 kW.

Fonte: TecnoAndroid