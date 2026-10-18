ho. Mobile regala un mese a chi arriva da Iliad e dai virtuali

Dal 19 ottobre 2026 ritorna la promozione #ho. un mese omaggio di ho. Mobile, che regala una mensilità a chi acquista online una qualsiasi offerta del brand. Stavolta però le regole cambiano parecchio, perché il bonus sarà riservato a chi arriva con la portabilità da Iliad e da una lunga serie di operatori virtuali. Fastweb, che gestisce il marchio, ha pubblicato il regolamento nella sezione di assistenza ho.fficina con qualche giorno di anticipo, il 16 ottobre 2026, esattamente come era successo l’ultima volta.

In quell’occasione l’iniziativa era valida solo per chi passava da 3 operatori e restava attiva dal 3 al 31 agosto 2026. La nuova edizione di #ho. un mese omaggio invece durerà fino all’8 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

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Chi può ottenere il mese gratis e da quali operatori

Il meccanismo è piuttosto semplice. Chi sottoscrive una nuova SIM o eSIM ho. Mobile direttamente sul sito ufficiale tra il 19 ottobre e l’8 novembre 2026, scegliendo una delle offerte attuali, riceve una ricarica omaggio pari al canone mensile del piano scelto, da usare per coprire il mese successivo. La condizione decisiva riguarda la provenienza del numero perché la MNP deve arrivare da uno degli operatori indicati e risultare completata entro il 30 novembre 2026.

L’elenco completo dei gestori ammessi alla portabilità è lungo: Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Kena, CMLink Italy, Foll In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTMobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, WithU, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy AfinnaOne, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim MyZeus, OpNet, Retelit, Sky Italia (Sky Mobile), Enel Mobile e Yukom.

Restano fuori invece TIM, Fastweb, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. Chi chiede il trasferimento del numero da uno di questi gestori verso ho. Mobile non avrà diritto alla promozione.

Come arriva la ricarica e cosa sapere sui rinnovi

Attivare l’offerta non basta. Bisogna attendere il primo rinnovo mensile e pagarlo regolarmente. Entro i 7 giorni successivi sulla SIM viene accreditato il bonus, di importo identico al costo dell’offerta. Per fare un esempio concreto, con un piano da 6,95 euro al mese la ricarica regalata sarà proprio di 6,95 euro.

Ci sono poi alcuni dettagli da non trascurare. Il credito gratuito non allunga la scadenza della SIM e in caso di recesso viene restituito soltanto quello caricato a pagamento e non ancora consumato al momento della disattivazione. Chi cambia offerta vede il primo rinnovo slittare al mese seguente in base alla data della modifica. Lo stesso accade a chi esaurisce i Giga e attiva l’opzione “Riparti”, perché il rinnovo viene posticipato in funzione del giorno di attivazione. In tutti e due i casi anche i 7 giorni per ricevere l’accredito partono dal rinnovo effettivo.

Come nelle edizioni precedenti, la promo di ottobre e novembre 2026 non si somma a ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador 2.0, mentre il regolamento non menziona le altre iniziative che prevedono una ricarica in regalo al momento dell’adesione.

Nelle ultime ore è comparso anche il regolamento di ho. Ricarica Omaggio da 10 Euro, attiva dal 12 ottobre al 31 dicembre 2026. In questo caso il bonus da 10 euro spetta a chi compra una SIM ho. Mobile sul sito Unieuro e usa il codice #UNI10. Questa promozione però non è cumulabile con altre iniziative che erogano ricariche gratuite in fase di adesione, sia a valore fisso sia legate al costo del rinnovo mensile.

Dal 1° gennaio 2026 ho. Mobile è un marchio commerciale gestito direttamente da Fastweb, che fa parte della nuova realtà Fastweb + Vodafone e quindi del Gruppo Swisscom, proprietario di Vodafone Italia da gennaio 2025. Lanciato il 22 giugno 2018, il brand si rivolge esclusivamente al mercato consumer ricaricabile e sfrutta la rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e dall’8 maggio 2024 anche in 5G.

Fonte: TecnoAndroid