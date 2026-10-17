Hexe: Il Regno delle Streghe, ecco il trailer del film Disney in sala dal 26 novembre

Il trailer ufficiale di Hexe: Il Regno delle Streghe è appena stato diffuso e mette in chiaro una cosa che a Burbank sanno bene da anni, cioè che il fine settimana più ambito del calendario cinematografico va presidiato con un titolo forte. Il nuovo film Disney è un mix di commedia, avventura e fantasy e ormai manca circa un mese e mezzo al debutto nelle sale.

Il periodo scelto non è casuale. Il weekend del Ringraziamento è un appuntamento radicato nella cultura degli Stati Uniti ma col tempo è diventato un fenomeno globale, trascinato da quello che è ormai uno degli eventi commerciali per eccellenza dell’anno. Si parla ovviamente del Black Friday, che dà il via alla corsa agli acquisti natalizi. Per il cinema quei giorni pesano parecchio e per Walt Disney Studios in particolare rappresentano da tempo la vetrina in cui lanciare il film di punta della stagione. Nel 2026 quel ruolo tocca proprio a Hexed.

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Il progetto era stato annunciato per la prima volta durante l’evento D23 di agosto 2025 e l’attesa, tutto sommato, è stata breve. Con questa pellicola la casa di Topolino chiuderà un’annata segnata in casa Pixar da Toy Story 5 e Hoppers ma anche, purtroppo, dal flop del live action di Oceania.

Quando esce Hexed al cinema

La data da segnare è il 26 novembre 2026. Il film arriverà esclusivamente in sala, in coincidenza con il ponte del Ringraziamento negli Stati Uniti.

Chi preferisce la visione domestica dovrà portare pazienza. Soltanto qualche mese dopo il passaggio nelle sale la pellicola approderà in streaming su Disney+, seguendo il percorso ormai consueto per i titoli dello studio.

La trama tra magia e segreti di famiglia

Alla regia ci sono Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, che portano sullo schermo la storia di Billie, una ragazza di 16 anni che si sente spesso incompresa e fatica a capire quale sia il suo posto nel mondo. Anche il rapporto con la madre Alice non è dei più sereni. La donna è iperprotettiva e impone una lunga serie di regole di cui la figlia proprio non riesce a cogliere il senso.

Tutto cambia il giorno in cui la giovane scopre di avere poteri magici nascosti. La sua quotidianità viene stravolta e quelle capacità finiscono per spingerla lontano da casa, dentro un regno incantato popolato da streghe e maghi. Billie però non affronta da sola questo universo sconosciuto perché Alice la segue nel mondo magico. Ed è proprio lungo il cammino che emerge una verità scomoda, visto che la madre ha tenuto a freno le abilità della figlia fin da quando era bambina.

Mentre le due esplorano insieme quel territorio, cominciano a riaffiorare segreti familiari rimasti sepolti per molto tempo. Si tratta di rivelazioni che non toccano soltanto il loro legame ma che potrebbero avere conseguenze profonde per l’intera comunità delle streghe. Nel frattempo Billie diventa il bersaglio della regina Celeste, convinta che i talenti speciali della ragazza rappresentino una possibile minaccia per il suo potere.

Fonte: TecnoAndroid