WindTre, rincari fino a 3 euro sulla linea fissa da dicembre

Nuovi aumenti in arrivo per una parte dei clienti WindTre con linea fissa. L’operatore ha infatti annunciato un’altra serie di modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali, quelle che nel settore delle telecomunicazioni vengono chiamate comunemente rimodulazioni, con rincari che potranno arrivare fino a 3 euro al mese. Non tutti verranno colpiti nello stesso momento perché, in base all’offerta sottoscritta, i nuovi importi scatteranno dal 1° dicembre 2026 oppure dal 1° gennaio 2027.

Il dettaglio più delicato riguarda proprio la platea coinvolta. WindTre non ha reso pubblico l’elenco delle offerte interessate, quindi al momento non è possibile sapere con precisione quali piani saranno ritoccati. Per avere un quadro chiaro bisognerà aspettare le comunicazioni personalizzate che l’operatore inserirà nel Conto Telefonico di ottobre 2026. Sarà quel documento a indicare a ciascun cliente se la propria tariffa rientra tra quelle modificate e a quanto ammonterà esattamente il rincaro.

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Come sono distribuiti i rincari tra dicembre e gennaio

La manovra si sviluppa in due fasi distinte, a distanza di un mese l’una dall’altra. La prima partirà con l’inizio di dicembre e riguarderà un primo gruppo di offerte di rete fissa, che subiranno un aumento di 2 euro al mese. Si tratta di un ritocco fisso, uguale per tutti i clienti che rientrano in questa tranche.

Con l’arrivo del nuovo anno toccherà invece a un’altra fascia di abbonati. Dal 1° gennaio 2027 i nuovi balzelli saranno compresi tra 2 e 3 euro mensili, con una forbice che dipenderà dalla specifica offerta attiva. In questo caso quindi l’importo non sarà identico per tutti, e anche qui l’unico modo per conoscere la cifra esatta resta la comunicazione in bolletta prevista per ottobre.

Per chi ha un contratto di linea fissa WindTre, insomma, il consiglio implicito è di leggere con attenzione il prossimo conto, senza dare per scontato di essere escluso dalla modifica. Il messaggio personalizzato sarà lo strumento attraverso cui l’operatore informerà della variazione, con l’indicazione della data di applicazione e del nuovo costo mensile.

Le motivazioni dell’operatore e gli altri aumenti già previsti

Sul perché di questa scelta, WindTre si affida a una spiegazione piuttosto classica. L’operatore parla della necessità di riposizionare l’offerta e dell’obiettivo di mantenere il servizio in linea con gli standard di mercato e con le aspettative dei clienti. Una formula che accompagna spesso interventi di questo tipo e che, nei fatti, si traduce in un costo mensile più alto per chi rientra nelle offerte selezionate.

Va precisato che questa rimodulazione non va confusa con quelle annunciate in precedenza. Si tratta infatti di un provvedimento separato rispetto ai due già programmati per novembre 2026, che interessavano altri gruppi di clienti con aumenti anch’essi fino a 3 euro al mese. Nel giro di pochi mesi, dunque, WindTre ha messo in calendario più interventi sui prezzi della rete fissa, distribuiti tra novembre, dicembre e gennaio e rivolti di volta in volta a porzioni diverse della propria clientela.

Per sapere se la propria offerta è tra quelle coinvolte nelle tranche di dicembre e gennaio, l’appuntamento resta fissato con il Conto Telefonico di ottobre 2026, dove compariranno le comunicazioni dedicate a ciascun abbonato interessato dalla rimodulazione.

Fonte: TecnoAndroid