ho. Mobile prepara Numeri Facili: prezzo variabile per il numero

Dal 1° ottobre 2026 i clienti di ho. Mobile dovrebbero poter contare su un nuovo servizio di personalizzazione del numero chiamato Numeri Facili. La differenza rispetto al passato sta tutta nel prezzo, che diventa variabile e dipende dalla combinazione scelta, con la possibilità di decidere da 3 a 6 cifre della propria numerazione. Si tratta per ora di un’indiscrezione, visto che manca ancora una conferma ufficiale da parte dell’operatore, e la data potrebbe subire cambiamenti.

La novità arriva insieme ad altre mosse del marchio, come i nuovi profili 5G con velocità limitata a 60 o 30 Mbps previsti per le nuove attivazioni di alcune offerte e la nuova versione di ho. 5,95 100GB con profilo 5G fino a 30 Mbps. Nella sezione Supporto del sito ufficiale è già comparsa da qualche giorno una pagina dedicata a Numeri Facili, anche se per il momento riporta soltanto la scritta “Coming soon…” senza altri dettagli sul lancio.

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Il nuovo servizio dovrebbe prendere il posto dell’attuale ho. Il numero che voglio. Un primo sistema di personalizzazione era stato introdotto il 18 maggio 2020, ma era riservato ai nuovi clienti nei punti vendita. Dal 15 maggio 2023 la possibilità è stata estesa anche a chi era già cliente, inizialmente solo tramite il Servizio Clienti al 192121 e poi, dal 21 settembre 2023, anche dall’app ufficiale o in negozio. Il costo è sempre stato fisso, pari a 4,99 euro una tantum, e consente di modificare fino alle ultime 6 cifre scegliendo una data, una sequenza o lasciando che sia l’operatore a suggerire una combinazione.

Come funzionerà Numeri Facili di ho. Mobile

Con Numeri Facili il cliente potrà indicare liberamente da un minimo di 3 a un massimo di 6 cifre, che verranno poi inserite in una serie di combinazioni tra cui scegliere. Accanto a ogni numerazione comparirà il relativo costo. Se nessuna proposta convince si potranno generare nuovi numeri con le stesse cifre, mentre in assenza di disponibilità basterà cambiare le cifre richieste.

Nei negozi il servizio sarà pensato soprattutto per i nuovi clienti al momento dell’attivazione di una SIM con una numerazione nuova, un po’ come accade oggi con Il numero che voglio, che in questo caso ha un costo unico di 9,99 euro. Il numero resterà sempre di 10 cifre ma il prefisso e la prima decade, cioè le prime 4 cifre, non saranno modificabili. Restano quindi personalizzabili soltanto le ultime 6.

Anche le basi di partenza non cambiano. Si potrà scegliere tra i prefissi nativi assegnati all’operatore, ovvero il 377 (con combinazioni come 37708, 37709, 37711 e 37712), che all’epoca era stato attribuito a Vodafone Italia ed è usato di solito dagli MVNO sotto rete ex Vodafone, oppure il 379 con le decadi attualmente assegnate al brand, cioè 3791, 3792 e 3793.

Quanto costerà il nuovo servizio di personalizzazione

Le combinazioni saranno divise in quattro fasce chiamate Basic, Smart, Plus e Premium, con un prezzo che parte da 4,99 euro e arriva fino a 100 euro. La fascia Basic riguarda per esempio l’inserimento di una data nelle ultime 6 cifre, come 379X011026 per il 1° ottobre 2026, e mantiene lo stesso costo di 4,99 euro dell’attuale servizio.

Salendo di livello si trova la fascia Smart a 15 euro, che comprende le cosiddette doppiette, cioè coppie di cifre uguali come 379X556677, oppure le triplette con tre cifre identiche di fila come 379X333567. La fascia Plus costa invece 50 euro e include i numeri palindromi come 379X321123 o le sequenze crescenti come 379X345678.

In cima c’è la fascia Premium da 100 euro, dedicata alle combinazioni più ricercate, come quelle con tutte le cifre uguali (379X999999) o con 4 cifre identiche (379X222211). Una volta confermata la numerazione si passerà al pagamento dell’importo previsto per la combinazione selezionata.

Fonte: TecnoAndroid