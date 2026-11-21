Da oggi, 16 novembre 2026, ho. Mobile mette in campo la sua iniziativa per il Black Friday e regala un mese gratis ai nuovi clienti che scelgono di cambiare operatore mantenendo il proprio numero. La promozione si chiama ho. che Black Friday ed è disponibile sia online sia nei negozi fino al 15 dicembre 2026, salvo cambiamenti. In pratica il primo rinnovo viene restituito sotto forma di ricarica omaggio, e vale su tutte le attuali offerte voce e dati del listino.

Non è la prima volta che l’operatore percorre questa strada. Un’iniziativa simile era già comparsa dal 19 ottobre all’8 novembre 2026, ma in quel caso solo online e soltanto per chi arrivava da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Stavolta il perimetro si allarga, perché la portabilità del numero può arrivare da qualsiasi altro operatore nazionale. Sempre in tema Black Friday, ho. Mobile ha previsto anche una novità per Subbyx, il servizio di abbonamento mensile per smartphone, con uno sconto del 10% al posto del consueto 5% fino al 30 novembre 2026.

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Come funziona la ricarica omaggio

Chi attiva una nuova SIM o eSIM di ho. Mobile richiedendo il passaggio del numero deve prima effettuare il primo rinnovo mensile, pagando regolarmente il costo dell’offerta sottoscritta. Entro i 7 giorni successivi arriva sulla linea una ricarica omaggio di importo pari al canone mensile del piano scelto, che serve a coprire il mese seguente.

Ci sono però un paio di casi particolari da tenere presenti. Se il cliente cambia offerta, il primo rinnovo slitta al mese successivo in base alla data del cambio. Lo stesso accade quando i Giga finiscono e si usa l’opzione “Riparti”, che sposta il rinnovo in avanti a partire dal giorno di attivazione dell’opzione. In entrambe le situazioni anche i 7 giorni per l’accredito partono dal rinnovo effettivo. Di norma questo genere di promozioni non si somma con “ho. Tanti Amici 2.0” e “ho. Ambassador 2.0”, e chi attiva un numero nuovo può comunque sottoscrivere le offerte ma senza ricevere il regalo.

Resta valida inoltre fino al 31 dicembre 2026 la promo “ho. Ricarica Omaggio da 10 Euro”, legata all’acquisto di una SIM sul sito Unieuro con il codice #UNI10. Questa iniziativa però non è cumulabile con altre promozioni che prevedono ricariche gratuite in fase di adesione.

Le offerte coinvolte e i costi di attivazione

Tutti i piani includono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS. La ho. 5,95 100GB, attivabile fino al 4 dicembre 2026, costa 5,95 euro al mese con 100 Giga in 5G a 30 Mbps sia in download che in upload. La ho. 6,95 150GB e la ho. 8,95 250GB offrono rispettivamente 150 e 250 Giga in 5G con velocità fino a 60 Mbps. Chi cerca prestazioni piene può puntare sulle versioni 5G Full Speed, cioè la ho. 9,95 150GB e la ho. 11,95 250GB, che arrivano fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Per gli altri profili la velocità massima resta ottenibile dopo l’attivazione con ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese oppure con il programma ho.+ a 1,99 euro al mese, entrambi gestibili dall’app.

Il costo di attivazione scende a 2,99 euro invece di 29,90 euro per chi attiva un nuovo numero o proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena e da un lungo elenco di operatori virtuali. Dal 26 gennaio 2026 lo stesso sconto vale anche per chi arriva da TIM, WindTre e Very Mobile, ma soltanto con le offerte 5G Full Speed. Chi lascia Fastweb o Vodafone paga invece la tariffa piena di 29,90 euro. La spesa di attivazione va aggiunta alla prima ricarica, dalla quale viene scalato il primo mese anticipato. Online la SIM fisica è gratuita, nei negozi il prezzo dipende dal rivenditore, mentre la eSIM costa 0,05 euro.

Fonte: TecnoAndroid