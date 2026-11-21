Il divieto dei cellulari in classe funziona davvero, e adesso a sostenerlo non sono più soltanto le impressioni degli insegnanti ma i numeri. Uno studio firmato da ricercatori di Harvard e Dartmouth ha preso in esame 3,3 milioni di studenti distribuiti in 4.600 scuole americane, misurando quanto pesino le regole contro gli smartphone sul rendimento. L’effetto equivale a una o due settimane di scuola in più ogni anno. Un guadagno tutt’altro che trascurabile, visto che basterebbe a coprire circa la metà del calo di apprendimento registrato negli Stati Uniti tra il 2013 e la pandemia del 2020.

La ricerca, portata avanti insieme al gruppo di valutazione accademica NWEA su dati raccolti dal 2021 al 2026, ha una particolarità che la distingue dai lavori precedenti. Invece di fermarsi alle medie dei singoli istituti, gli studiosi hanno lavorato sui dati di ogni singolo alunno. Questo approccio ha permesso di tenere sotto controllo più variabili e di osservare come il provvedimento incidesse sia su chi stava perdendo più terreno sia su chi se la cavava meglio. Ed è qui che arriva il dato forse più inatteso, perché il beneficio si è rivelato simile in tutte le fasce d’età e a ogni livello di rendimento. Lo stop ai telefoni, insomma, aiuta tutti e non soltanto i ragazzi più fragili.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un esperto che ha cambiato idea e conti che tornano

Tom Kane, direttore del Centro per la Politica dell’Istruzione di Harvard, ha ammesso di aver rivisto la propria posizione strada facendo. All’inizio era convinto che il peggioramento dipendesse da una minore attenzione ai test nelle scuole americane. Poi si è accorto che lo stesso fenomeno si presentava anche fuori dagli Stati Uniti e ha imboccato un’altra pista.

Anche sul piano economico la questione appare piuttosto lineare. Le custodie con lucchetto per una classe di 17 studenti costano circa 390 euro, mentre pagare un insegnante per una settimana di lezioni in più richiederebbe intorno ai 1.900 euro. La differenza tra le due cifre è evidente.

L’accordo con Meta e gli ostacoli ancora da superare

Il discorso però non si ferma al cancello della scuola. Nell’ambito di un accordo da circa 15,7 miliardi di euro siglato con quasi tutti gli stati americani, Meta ha accettato di introdurre restrizioni per gli utenti minorenni, tra cui limiti di tempo predefiniti sulle proprie app. L’obiettivo è intervenire proprio su quello che succede lontano dai banchi.

Kane ci vede un’occasione rara, cioè mettere a confronto i dati sul rendimento scolastico prima e dopo l’entrata in vigore dei limiti, applicando lo stesso metodo già usato per i divieti in aula. “Questo accordo con Meta è la strada più chiara per rispondere a quella domanda importante”, ha spiegato il ricercatore.

Gli intoppi, tuttavia, non mancano. Il primo riguarda la difficoltà di capire se i giovani usino davvero meno i social del gruppo oppure se migrino semplicemente su TikTok e YouTube, piattaforme che finora non hanno sottoscritto intese simili. Il secondo è più tecnico, perché per collegare un eventuale calo di utilizzo ai risultati in classe servirebbero dati aggregati per scuola, condivisi in forma anonima dalle aziende con i ricercatori. Un passo che, al momento, nessuno ha ancora compiuto.

Per Kane avere l’intuizione che i social danneggino lo studio è una cosa, dimostrarlo con i dati è tutt’altra faccenda. L’accordo con Meta ha una durata di 10 anni e secondo il direttore questo è il momento giusto per costruire una base di prove solide sugli effetti delle restrizioni digitali sui ragazzi, prima che l’intesa arrivi a scadenza senza che si sia davvero imparato qualcosa.

Fonte: TecnoAndroid