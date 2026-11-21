Con FSR 4.1 AMD porta per la prima volta in via ufficiale la sua tecnologia di upscaling più recente in un gioco basato su Vulkan, e il titolo scelto per questo esordio è DOOM: The Dark Ages. Il passaggio arriva con l’Update 5 dello sparatutto, che sui PC con hardware compatibile introduce sia FSR Upscaling 4.1 sia Frame Generation 4. Nelle stesse ore la casa di Santa Clara ha diffuso anche una versione aggiornata del suo plugin per Unreal Engine 5, pensata per allargare in modo sensibile la platea di schede grafiche e processori in grado di sfruttare l’upscaling basato sull’apprendimento automatico.

Per chi non mastica il gergo tecnico, la sigla completa è FidelityFX Super Resolution. AMD la descrive come una soluzione di antialiasing temporale combinata con l’upscaling, quella che in inglese viene indicata come TAAU. Il principio di base è semplice: il gioco genera l’immagine a una risoluzione più bassa e l’algoritmo la ricostruisce a una risoluzione superiore, cercando di mantenere nitidezza e pulizia dei bordi. La generazione dei fotogrammi aggiunge invece immagini intermedie per rendere più fluido ciò che si vede a schermo.

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DOOM: The Dark Ages apre la strada su Vulkan

Il dettaglio che conta davvero è proprio l’interfaccia grafica scelta. DOOM: The Dark Ages diventa infatti il primo gioco Vulkan a supportare FSR 4.1 in modo nativo, senza passare per soluzioni di ripiego. Fino a questo momento la versione più aggiornata della tecnologia di AMD non aveva ancora trovato spazio in un titolo costruito su questa piattaforma, e l’arrivo dell’Update 5 colma di fatto questo vuoto.

L’aggiornamento non si limita all’upscaling. Insieme a FSR Upscaling 4.1 debutta anche Frame Generation 4, quindi chi possiede una configurazione compatibile trova nel gioco entrambe le componenti del pacchetto. Va sottolineato che il supporto riguarda l’hardware PC compatibile, per cui non tutte le macchine potranno attivare le nuove opzioni.

La conferma è arrivata con un annuncio pubblicato su X il 16 novembre da Jack Huynh, che in AMD ricopre il ruolo di Senior Vice President e General Manager della divisione Computing and Graphics. È stato lui a ufficializzare l’esordio della tecnologia nello sparatutto di id Software, dando così il via libera alla nuova versione per i giocatori.

Il plugin per Unreal Engine 5 passa alla versione 4.1.2

L’altra novità riguarda gli sviluppatori più che i giocatori, almeno nell’immediato. AMD ha rilasciato l’aggiornamento 4.1.2 del suo plugin per Unreal Engine 5, lo strumento che permette di integrare FSR nei progetti realizzati con il motore grafico di Epic. Il punto centrale di questa release è l’allargamento della compatibilità: l’upscaling basato sull’apprendimento automatico diventa accessibile a un numero decisamente più ampio di GPU.

Oltre alle schede video dedicate, il nuovo plugin estende il supporto anche alle APU Ryzen, cioè i processori che integrano al loro interno anche la parte grafica. Si tratta di un’apertura che coinvolge quindi pure i sistemi privi di una scheda video separata, e che porta l’ultima evoluzione della tecnologia di AMD su una fascia di dispositivi più vasta rispetto al passato.

Le due notizie viaggiano insieme ma parlano a pubblici diversi. Da un lato FSR 4.1 arriva già pronta all’uso in DOOM: The Dark Ages con l’Update 5, dall’altro chi sviluppa con Unreal Engine 5 ha ora a disposizione la versione 4.1.2 del plugin per portare la stessa tecnologia di upscaling su più GPU e sulle APU Ryzen.

Fonte: TecnoAndroid