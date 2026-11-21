Gli agenti AI non lavorano più soltanto dalla parte di chi difende le reti aziendali. Il Google Threat Intelligence Group ha individuato un sistema chiamato exploitagent, costruito per automatizzare due passaggi che normalmente richiedono tempo, competenze specifiche e parecchio lavoro manuale: l’analisi delle patch di sicurezza e i tentativi concreti di sfruttare le vulnerabilità. La scoperta riguarda da vicino anche l’Europa, perché i dati raccolti mostrano un interesse dell’operatore verso obiettivi francesi.

Il cuore della questione sta proprio nell’automazione. Quando un produttore pubblica un aggiornamento per chiudere una falla, quello stesso aggiornamento finisce per raccontare qualcosa del problema che va a correggere. Chi lo esamina con attenzione può risalire al punto debole e provare a colpire i sistemi rimasti indietro, quelli che la correzione non l’hanno ancora installata. Un lavoro del genere, svolto da un agente autonomo invece che da una persona davanti allo schermo, cambia parecchio la natura del rischio.

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Cosa fa exploitagent e perché il caso è diverso dal solito

Quello descritto dai ricercatori di Google non è il classico strumento che esegue un attacco già pronto. exploitagent si occupa di una fase precedente e molto più delicata, cioè capire cosa è stato corretto in una patch e trasformare questa informazione in un tentativo di sfruttamento. Due attività che il sistema mette in fila da solo, senza che un operatore debba seguire ogni singolo passaggio.

È qui che entra in gioco il ruolo degli agenti AI nel panorama delle minacce informatiche. Non si parla di un software che suggerisce soluzioni o scrive porzioni di codice su richiesta, ma di un meccanismo pensato per agire in autonomia lungo una catena di operazioni. Lo studio delle correzioni rilasciate e la ricerca di un modo per colpire le vulnerabilità diventano così un processo continuo, capace di ripetersi su più bersagli senza particolari pause.

Per chi si occupa di sicurezza informatica la notizia ha un peso particolare. L’intervallo di tempo tra la pubblicazione di un aggiornamento e la sua effettiva installazione è da sempre una zona grigia, e uno strumento automatico che lavora proprio su quella finestra rende la questione ancora più concreta.

La telemetria punta sui siti francesi

Le informazioni raccolte dal Google Threat Intelligence Group non si fermano al funzionamento tecnico del sistema. La telemetria analizzata indica infatti un interesse specifico dell’operatore verso siti francesi, un dettaglio che porta la vicenda dentro i confini europei e la rende molto meno astratta per aziende ed enti del continente.

Proprio per questo il caso viene letto come un segnale rivolto alle organizzazioni europee, chiamate a ripensare il modo in cui gestiscono la propria difesa. Se l’analisi delle patch e i tentativi di attacco possono essere affidati a un agente che lavora senza sosta, anche i tempi di reazione e le priorità di chi protegge reti e servizi devono fare i conti con questa nuova velocità. La scoperta di exploitagent mette quindi sul tavolo un tema che riguarda tutto il tessuto produttivo e istituzionale del continente, non soltanto un singolo Paese.

Resta il dato più concreto emerso dall’indagine, quello che collega il sistema all’Europa in modo diretto. Secondo quanto osservato dai ricercatori di Google attraverso la telemetria, l’operatore dietro exploit_agent ha mostrato attenzione verso obiettivi situati in Francia, rendendo i siti francesi il primo punto di contatto documentato tra questi attacchi automatizzati e le infrastrutture europee.

Fonte: TecnoAndroid