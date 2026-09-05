Ho. Mobile, 10 euro extra per ogni amico invitato a Settembre

Da domani, 3 Settembre 2026, i clienti ho. Mobile che invitano amici a passare all’operatore avranno un motivo in più per farlo: arriva la Promo Extra Ricarica, che aggiunge 10 euro di credito omaggio a quanto già previsto dal programma. Una spinta in più, insomma, per chi usa la modalità ho. Tanti Amici 2.0 dell’iniziativa Porta tutti in ho. e ha ancora qualche amico da convincere. La finestra non è larghissima, perché la promozione resterà attiva fino al 30 Settembre 2026, salvo cambiamenti.

Il programma Porta tutti in ho. esiste dallo scorso Ottobre 2021 e si divide in due strade: ricariche omaggio con ho. Tanti Amici 2.0 oppure buoni regalo Amazon con ho. Ambassador 2.0. Quest’ultimo, stando al regolamento, resta disponibile fino al 31 Ottobre 2027, mentre ho. Tanti Amici 2.0 è valido fino al 31 Gennaio 2027.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come funziona il meccanismo base delle ricariche

Normalmente, per ogni amico che passa a ho. Mobile grazie all’invito, sia chi invita sia chi viene invitato ricevono una ricarica omaggio da 5 euro. A questa se ne aggiunge un’altra da 5 euro per l’invitante, nel caso in cui il nuovo cliente arrivi da Iliad o da una serie di operatori virtuali.

L’elenco è lungo e comprende, tra gli altri, Iliad, Kena, CoopVoce, Digi Mobil, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NTmobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Elite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MyZeus Mobile, OpNet, Retelit, Sky Italia e Lene Connect.

C’è poi il traguardo finale: chi porta 10 amici in ho. Mobile, con o senza portabilità, incassa una ricarica extra da 50 euro. Facendo la somma, con tutti gli invitati provenienti dagli operatori indicati e la soglia dei 10 raggiunta, si arriva fino a 150 euro di ricariche omaggio.

Cosa cambia con la Promo Extra Ricarica

Da mesi l’app dell’operatore segnala che in alcuni periodi possono comparire ricariche extra, motivo per cui viene consigliato di controllare l’applicazione con una certa regolarità. Stavolta il valore è noto: dal 3 al 30 Settembre 2026, per ogni amico che passa a ho. Mobile, invitante e invitato ricevono 10 euro in più oltre ai 5 euro di base, quindi 15 euro a testa.

Restano validi gli altri bonus. Se il nuovo cliente chiede la portabilità da Iliad o dagli operatori virtuali elencati, l’invitante porta a casa altri 5 euro. E i 50 euro per i 10 amici totali non spariscono di certo.

Per ottenere i 10 euro aggiuntivi, però, c’è una condizione precisa: il cliente invitato deve attivare la nuova SIM oppure la eSIM necessariamente online, usando il link dedicato ricevuto. La SIM può essere consegnata a domicilio o ritirata in un’edicola abilitata. La promo vale anche per chi riceve dall’invitante una SIM già associata alla sua URL Unica, come accade con le SIM aggiuntive omaggio degli ordini online, ma in quel caso serve attivare la SIM chiedendo contestualmente la portabilità del numero. Considerati i tempi tecnici, la portabilità può andare a buon fine anche nei sette giorni successivi, l’importante è che la richiesta arrivi entro il 30 Settembre 2026.

Il link dedicato e i tempi di accredito

Ogni cliente ho. Mobile ha un link dedicato unico, reperibile nella sezione “Porta tutti in ho.” dell’app o nella pagina apposita del sito. Va girato agli amici, che devono attivare una nuova SIM o eSIM con o senza portabilità. Dal 3 Dicembre 2024 l’attivazione è possibile anche tramite Call Center o in negozio, purché venga fornito l’identificativo della URL, cioè l’ultima parte fatta di numeri e una lettera.

L’accredito arriva entro 24 ore dal primo rinnovo dell’offerta dell’invitato. Se questi cambia offerta, il primo rinnovo slitta al mese successivo, mentre se esaurisce i Giga e usa l’opzione “Riparti” il rinnovo viene spostato in base alla data di attivazione dell’opzione. Gli inviti iniziali non hanno limite, ma una volta arrivati a 10 amici accettati non se ne possono inviare altri e quelli in eccesso vengono disattivati.

Dal 1° Gennaio 2026 ho. Mobile è un marchio gestito direttamente da Fastweb, dentro la realtà Fastweb + Vodafone e quindi nel Gruppo Swisscom. Attivo dal 22 Giugno 2018, l’operatore lavora solo sul mercato consumer ricaricabile e sfrutta la rete Fastweb + Vodafone in 2G, 4G e, dall’8 Maggio 2024, anche in 5G.