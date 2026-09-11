ho. Mobile, 10 euro extra per ogni amico invitato

Chi ha un numero ho. Mobile in tasca e qualche amico da convincere ha davanti quattro settimane interessanti, perché l’operatore ha acceso la Promo Extra Ricarica, un’iniziativa temporanea che aggiunge 10 euro di ricarica omaggio a ogni invito andato a buon fine. Si parte dal 3 settembre 2026 e si chiude il 30 settembre 2026, sempre restando dentro la meccanica di Porta tutti in ho., la sezione che a giugno era già stata riorganizzata con il restyling completo dell’app.

Il punto di partenza resta lo stesso di sempre. La modalità ho. Tanti Amici 2.0 prevede che, per ogni persona che passa all’operatore dopo aver ricevuto un invito, sia l’invitante sia l’invitato incassino una ricarica da 5 euro. Con la promozione di settembre a quei 5 euro se ne aggiungono altri 10, quindi il conto sale a 15 euro a testa. Un salto niente male, considerando che si tratta di credito reale e non di sconti mascherati.

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Come funziona il programma inviti di ho. Mobile

L’iniziativa Porta tutti in ho. esiste dall’ottobre 2021 e si divide in due binari. Da una parte ho. Tanti Amici 2.0, che eroga ricariche omaggio e resta valida fino al 31 gennaio 2027. Dall’altra ho. Ambassador 2.0, che invece premia con buoni regalo Amazon e, salvo cambiamenti, sarà attiva fino al 31 ottobre 2027.

C’è poi un bonus che si somma agli altri. Se il nuovo cliente arriva con la portabilità da Iliad o da una serie di operatori virtuali, l’invitante porta a casa altri 5 euro. L’elenco ufficiale comprende, tra i tanti, Iliad, Kena, CoopVoce, Digi Mobil, PosteMobile, Lyca Mobile, Tiscali, 1Mobile e Sky Italia, più decine di realtà minori. Chi invece riesce nell’impresa di portare 10 amici complessivi in ho. Mobile, con o senza portabilità, si vede accreditare una ricarica extra da 50 euro.

Facendo due conti, con tutti e 10 gli invitati provenienti dagli operatori giusti si arriva fino a 150 euro di ricariche omaggio con la sola modalità ho. Tanti Amici 2.0. E le ricariche extra come quella di questi giorni compaiono soltanto in determinati periodi promozionali, con importi che cambiano di volta in volta, motivo per cui l’operatore suggerisce da mesi di controllare l’app con una certa regolarità.

Il link dedicato e le regole della Promo Extra Ricarica

Ogni cliente ho. Mobile dispone di un link dedicato unico, recuperabile dalla sezione Porta tutti in ho. dentro l’applicazione oppure dalla pagina corrispondente sul sito. Quel link va girato agli amici, che dovranno attivare una nuova SIM o una eSIM, con o senza portabilità del numero. L’acquisto può avvenire online passando dal link, con consegna a casa o ritiro e pagamento nelle edicole convenzionate, ma anche tramite call center o in negozio, purché venga comunicato l’identificativo della URL.

Per la Promo Extra Ricarica il regolamento è però un po’ più stretto. Per portarsi a casa i 10 euro aggiuntivi l’invitato deve attivare una nuova SIM con consegna a domicilio o ritiro in edicola abilitata, oppure una eSIM che va necessariamente attivata online. In entrambi i casi serve sempre il link ricevuto dall’invitante, altrimenti il bonus salta.

Un discorso a parte vale per le SIM già associate alla URL dell’invitante, come quelle aggiuntive che arrivano in omaggio con un ordine online. In questa situazione, tra il 3 e il 30 settembre 2026, chi riceve la scheda deve attivarla chiedendo contestualmente la portabilità del numero. La procedura può anche completarsi nei sette giorni successivi, l’importante è che la richiesta venga inoltrata entro il 30 settembre 2026.