Droni militari senza cavi: la stampa 3D che conduce elettricità

Nei droni militari il cablaggio interno è una faccenda ben più seria di quanto si immagini, perché dentro un velivolo del genere corre una rete di cavi che porta corrente e segnali tra sensori, computer di bordo, antenne e apparati vari. La Marina statunitense sta finanziando un’idea che punta a togliere di mezzo buona parte di quella matassa, facendo diventare la struttura stessa del drone il percorso lungo cui viaggia l’elettricità.

Detta così sembra un dettaglio da ingegneri, ma il peso specifico della questione è concreto. Ogni singolo cavo ha bisogno del suo spazio, dei suoi supporti, dei suoi connettori. Più elementi si aggiungono, più la macchina diventa complicata da assemblare e da controllare. E ogni giunzione, ogni punto di contatto, è un potenziale grattacapo quando arriva il momento della manutenzione, perché lì si concentrano i guasti più fastidiosi da individuare.

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La tecnica CF3D e la stampa 3D con fibre continue

Il progetto è stato affidato a Continuous Composites, azienda che lavora con una tecnologia battezzata CF3D. Si tratta di una forma particolare di stampa 3D in grado di depositare fibre continue di rinforzo mentre il componente viene costruito, strato dopo strato. Non è la classica stampa che estrude solo plastica fusa, qui il materiale di rinforzo viene posato in modo continuo, seguendo traiettorie decise in fase di progettazione.

Il vantaggio pratico sta proprio in questa libertà. Durante la produzione si può stabilire non soltanto dove collocare il materiale strutturale, quello che dà rigidità e resistenza al pezzo, ma anche dove inserire elementi conduttivi. In sostanza il percorso elettrico viene disegnato insieme alla forma del componente, non aggiunto dopo con cavi e fascette.

È un cambio di prospettiva rispetto al modo in cui si costruiscono normalmente questi mezzi. Di solito prima si realizza la struttura, poi si passa il cablaggio all’interno, si fissa, si collega. Con l’approccio sperimentato da Continuous Composites le due fasi si fondono, e quello che prima era un cavo separato diventa parte integrante del pezzo.

Perché la Marina statunitense ci sta puntando

L’interesse militare per soluzioni di questo tipo si spiega con esigenze molto pragmatiche. Un drone con meno cavi interni è potenzialmente più leggero, più semplice da mettere insieme e con meno punti delicati da tenere d’occhio nel tempo. Su mezzi che devono operare in condizioni difficili, ridurre il numero di connettori significa ridurre anche le occasioni in cui qualcosa può smettere di funzionare.

C’è poi il tema della complessità industriale. Ogni supporto, ogni staffa, ogni passacavo è un componente che va prodotto, stoccato e montato. Toglierne una parte dal conto significa alleggerire l’intera catena, dalla progettazione fino all’officina dove il velivolo viene rimesso in sesto dopo una missione.

La Marina statunitense, finanziando questo filone di ricerca, mette sul tavolo l’ipotesi che i droni militari del futuro possano avere una struttura che fa doppio lavoro. Da un lato regge sollecitazioni e vibrazioni, dall’altro trasporta energia da un punto all’altro del velivolo senza bisogno di una rete di cavi dedicata.

Il progetto resta per ora nel campo dello sviluppo tecnologico, con la tecnica CF3D come strumento principale per verificare quanto sia realistico spingersi in questa direzione e quanto materiale conduttivo si possa integrare senza compromettere la tenuta strutturale dei componenti.