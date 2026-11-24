HMD sembra pronta a rispolverare il marchio PureView, uno dei nomi più riconoscibili nella storia della fotografia sugli smartphone Nokia. A suggerirlo è un breve teaser pubblicato da un dipendente dell’azienda sul forum della community, che mostra per pochi istanti quello che ha tutta l’aria di essere un nuovo cameraphone. Insieme alla clip è arrivata anche una promessa piuttosto chiara: il dispositivo sarà disponibile “molto presto”.

Per chi segue il mondo della telefonia da qualche anno quel nome ha un peso particolare. PureView è legato a doppio filo all’immagine dei telefoni Nokia pensati per scattare foto, e vederlo comparire di nuovo in un video ufficioso diffuso da una persona interna all’azienda non è certo un dettaglio da poco. Non si tratta di un annuncio vero e proprio, ma di un segnale che lascia intendere un progetto ormai in fase avanzata.

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Cosa mostra il teaser di HMD PureView

Il filmato è davvero breve e dura una decina di secondi in tutto. Si apre con la scritta “HMD presents” e subito dopo lascia spazio al nome PureView, quasi a voler mettere subito in chiaro di cosa si sta parlando. Poi l’inquadratura passa al retro dello smartphone, ed è qui che l’attenzione si concentra sulla parte più interessante dell’intero video.

La scocca posteriore è dominata da un grande modulo fotografico circolare che occupa una porzione ben visibile del dorso. Al suo interno si contano quattro aperture dedicate alle fotocamere, affiancate da un flash LED dalla forma allungata. Un’impostazione che punta tutto sul comparto fotografico e che sembra coerente con l’eredità del marchio, visto che il design stesso mette le ottiche al centro della scena senza troppi giri di parole.

C’è poi un particolare che non è passato inosservato. Uno dei quattro elementi ha una forma quadrata, diversa da quella delle altre aperture. Questo dettaglio fa pensare alla presenza di un teleobiettivo a periscopio, una soluzione che di solito si riconosce proprio da quella finestra squadrata sul retro del telefono. Si tratta comunque di un’ipotesi basata soltanto sulle immagini del teaser, perché il video non aggiunge informazioni tecniche esplicite.

Un ritorno ancora avvolto nel mistero

Al momento il quadro resta piuttosto essenziale. Il teaser non svela il nome commerciale del dispositivo né le specifiche dei sensori, e non offre indicazioni su prezzo o mercati di destinazione. Quello che si vede è soltanto il posteriore del nuovo smartphone HMD, mostrato per pochi secondi e con un taglio volutamente misterioso, tipico di chi vuole stuzzicare la curiosità senza scoprire troppo le carte.

Anche la modalità di diffusione è curiosa. Il video non arriva da un canale ufficiale di presentazione ma dal forum della community, dove un dipendente dell’azienda lo ha condiviso accompagnandolo con poche parole. Una scelta che ha il sapore di un’anticipazione informale, rivolta in primo luogo agli appassionati che seguono da vicino le mosse del marchio e che da tempo aspettavano un segnale di questo tipo.

Di certo c’è soltanto la tempistica indicata nel messaggio che accompagna il filmato. Secondo quanto scritto dal dipendente di HMD, il nuovo cameraphone con il marchio PureView arriverà molto presto, con un grande modulo circolare che ospita quattro fotocamere e un flash LED allungato.

Fonte: TecnoAndroid