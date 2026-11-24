Un nuovo brevetto Microsoft apre uno scenario interessante per chi gioca su Xbox e ha già dovuto fare i conti con il fastidioso stick drift. Il documento descrive dei moduli analogici intercambiabili, pensati per permettere ai giocatori di sostituire una singola levetta danneggiata senza dover comprare un controller nuovo di zecca. Un’idea semplice sulla carta che potrebbe cambiare il modo in cui si gestisce l’usura di una delle componenti più delicate del gamepad.

La domanda è stata depositata a maggio 2025 ma è diventata pubblica soltanto a novembre 2026, offrendo così uno sguardo sui possibili progetti futuri della casa di Redmond in ambito hardware. Nulla di ufficiale per il momento, eppure la direzione appare piuttosto chiara e va incontro a una richiesta che la community avanza da anni.

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Come funziona il modulo sostituibile ideato da Microsoft

Il cuore della proposta è una levetta analogica che si inserisce e si estrae grazie a una sola vite. Quest’ultima è progettata per restare ben ancorata al modulo stesso, così da non cadere o perdersi durante l’operazione, un dettaglio che chiunque abbia mai smontato un dispositivo elettronico sul tavolo di casa saprà apprezzare.

Stando alle specifiche tecniche, il modulo di input sostituibile si compone di tre elementi principali. C’è anzitutto una sporgenza di appoggio che si aggancia direttamente all’interno di un’apertura ricavata nella parete laterale della scocca. Sul lato opposto trova posto un perno di posizionamento che scorre con precisione in un foro corrispondente per allineare il componente nel modo corretto. Infine un elemento di fissaggio fa da alloggiamento per la vite, la quale tira il modulo verso il basso e lo blocca in sede.

Quando la vite viene stretta, la base piatta del modulo si ritrova premuta contro una superficie altrettanto piatta all’interno del controller Xbox. Nello stesso momento le superfici angolate della sporgenza vengono spinte contro quelle corrispondenti del gamepad, e l’intera unità rimane così salda e stabile.

Perché un sistema del genere possa arrivare davvero al grande pubblico serve però che l’installazione sia alla portata di tutti. I disegni allegati alla documentazione mostrano proprio questo, con una procedura per rimuovere la calotta superiore e cambiare l’unità che appare piuttosto semplice e immediata. Mancano invece indicazioni su eventuali levette in colorazioni diverse per personalizzare la periferica, e non è chiaro se l’azienda voglia restare sulla classica finitura nera predefinita.

Una risposta allo stick drift, ma il progetto è ancora in revisione

Il vantaggio più evidente di questa tecnologia sta nella possibilità di risolvere in fretta problemi di usura, rotture accidentali o il temuto drift degli analogici, senza spedire il dispositivo in assistenza e senza affrontare la spesa spesso elevata di un nuovo pad. Molto dipenderà ovviamente dal prezzo dei ricambi, ma con ogni probabilità si tratterebbe di un’opzione accolta con favore da parecchi utenti.

Curiosamente il brevetto non si limita al mondo console. Anche se l’esempio illustrativo principale è un controller Xbox, nel testo compaiono possibili applicazioni su tastiere, computer portatili e perfino radiocomandi per droni, segno che il meccanismo potrebbe avere un respiro più ampio di quanto sembri a prima vista.

C’è poi un aspetto da non trascurare. La domanda è stata respinta durante la prima revisione da parte dell’esaminatore, per motivi al momento non noti. Si tratta comunque di una prassi ordinaria che consente all’azienda di replicare o di apportare modifiche al progetto, ragion per cui il documento originale potrebbe differire anche parecchio da un eventuale prodotto finito che arrivi sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid