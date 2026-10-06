HKC G27M7Pro, il Mini LED dual mode scende a 349,99€ su Amazon

Chi cerca uno schermo da gioco capace di adattarsi sia alle lunghe sessioni con i titoli più spettacolari sia alle sfide competitive trova in HKC G27M7Pro una proposta decisamente interessante, soprattutto ora che su Amazon è sceso a 349,99€ invece dei 549€ di listino. Si tratta di un 27 pollici con pannello Mini LED e tecnologia dual mode, in grado di passare dalla risoluzione 4K UHD a 160Hz al Full HD a 320Hz con un semplice switch. Una soluzione che fino a poco tempo fa si vedeva soltanto su prodotti ben più costosi.

Il taglio è netto e porta il modello su uno dei prezzi più bassi mai registrati da quando è arrivato sul mercato. Per chi vuole prestazioni da fascia alta senza svuotare il portafoglio l’occasione è concreta, e vale la pena capire nel dettaglio cosa offre questo monitor prima di decidere.

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HKC G27M7Pro, due monitor nello stesso schermo

Il cuore del progetto è la tecnologia di dual refresh rate switching, che permette di alternare due modalità di funzionamento ben distinte. In modalità UHD il pannello lavora a 3840×2160 pixel con una frequenza di aggiornamento di 160Hz, l’ideale per immergersi nei titoli AAA in single player e godersi ogni dettaglio grafico. Passando alla modalità FHD la risoluzione scende a 1920×1080 ma il refresh rate sale fino a 320Hz, un valore pensato per chi gioca a livello competitivo a sparatutto e action, dove la reattività fa davvero la differenza.

Il pannello Mini LED IPS conta 1152 zone di local dimming che assicurano un controllo della luminosità molto preciso. Quella massima arriva a 550cd/m², la profondità colore tocca 1,07 miliardi e la copertura dello spazio DCI P3 raggiunge il 98%. Con il supporto HDR1400 il contrasto dichiarato sale a 3.000.000:1, mentre quello dinamico arriva addirittura a 20.000.000:1. A limitare motion blur e screen tearing contribuisce anche la tecnologia Adaptive Sync, così le immagini restano pulite pure nelle scene più concitate.

Il tempo di risposta di 1ms DIC completa un quadro tecnico tagliato su misura per il gaming più esigente. L’uso creativo però non viene messo da parte, perché l’ampia gamma cromatica rende questo display adatto anche all’editing fotografico e al montaggio video.

Connessioni, ergonomia e sconto su Amazon

Sul fronte della connettività il monitor non lesina. Ci sono due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una porta USB C da 90W con power delivery, comoda per ricaricare il portatile e collegarlo usando un solo cavo. Completano la dotazione una USB 3.0 e un’uscita audio da 3,5mm. Lo stand è completamente regolabile in altezza, inclinazione, rotazione laterale e pivot, ma chi preferisce un’installazione diversa può contare sulla compatibilità VESA 100×100. La certificazione ENERGY STAR conferma inoltre una certa attenzione ai consumi.

Poi c’è la questione del prezzo. Dai 549€ originali HKC G27M7Pro scende a 349,99€, con uno sconto che sfiora il 36% e un risparmio reale di 199€. È la cifra più bassa registrata finora per questo modello, lanciato da poco e già protagonista di un ribasso così marcato. Chi cercava un monitor Mini LED con doppia modalità di aggiornamento a una cifra accessibile difficilmente troverà di meglio in questo periodo. La disponibilità è attiva su Amazon ma, considerando l’entità della riduzione, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Fonte: TecnoAndroid