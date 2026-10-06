iPhone Duo, Full Immersion dalla schermata di blocco: cosa cambia

Su iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, gestire le modalità Full Immersion diventerà decisamente più semplice. Stando a quanto emerso dall’analisi del codice, Apple avrebbe introdotto nuovi controlli dedicati direttamente nella schermata di blocco, così da poter attivare e disattivare la concentrazione senza dover sbloccare il telefono. A scovare la novità è stato pdfu, esploratore di codice che negli ultimi giorni ha condiviso diversi dettagli sul dispositivo in arrivo. Si tratta di un ritocco piccolo solo all’apparenza, perché tocca uno dei gesti che si ripetono più spesso nel corso della giornata.

Come funzionano i nuovi controlli sulla schermata di blocco

Il meccanismo è piuttosto intuitivo. Quando una modalità Focus è attiva compare un nuovo pulsante, posizionato appena sopra i controlli che si trovano nella parte bassa del display. Toccandolo si può spegnere la modalità in corso e poi riaccenderla, il tutto restando sulla schermata di blocco. La possibilità di alternare i due stati vale finché non si esce da quella schermata, quindi l’idea è chiaramente quella di offrire un interruttore rapido da usare al volo, senza passaggi intermedi.

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C’è poi un secondo dettaglio che riguarda la visibilità. Una volta sbloccato il dispositivo, la modalità attiva viene mostrata nella barra di stato, sopra l’orologio. In questo modo resta sempre chiaro quale profilo di concentrazione sia in funzione, anche mentre si usano le app o si naviga tra le varie schermate. Nel complesso Apple sembra aver ripensato l’intera gestione della funzione su iPhone Duo, rendendola più immediata sia prima sia dopo lo sblocco.

Per chi passa spesso da un contesto all’altro, magari dal lavoro a un momento di pausa, avere il comando a portata di dito proprio sulla schermata iniziale significa risparmiare qualche tocco ogni volta. Ed è proprio su questo genere di piccole comodità quotidiane che il nuovo smartphone di Cupertino punta a differenziarsi.

La novità si inserisce in un lavoro più ampio sul software. Apple ha infatti ricostruito iOS 27 perché si adatti in tempo reale al suo primo iPhone pieghevole. L’interfaccia cambia forma mentre il dispositivo viene chiuso o aperto e quando passa da uno dei suoi due display all’altro. I nuovi controlli per la concentrazione sono quindi solo uno dei tanti tasselli di un sistema operativo pensato su misura per un hardware decisamente diverso dal solito.

Il fatto che il telefono disponga di due schermi rende ancora più sensata una gestione flessibile delle funzioni principali, che devono restare accessibili qualunque sia la configurazione in uso. La revisione di iOS 27 va proprio in questa direzione, con un’interfaccia capace di riorganizzarsi in base a come il dispositivo viene impugnato e utilizzato.

Sul fronte del lancio il calendario è già fissato. I preordini di iPhone Duo si apriranno venerdì 16 ottobre 2026 alle 5 del mattino ora del Pacifico, cioè alle 14 in Italia. La disponibilità effettiva partirà invece venerdì 23 ottobre, data in cui il primo pieghevole della mela arriverà nelle mani dei primi acquirenti con a bordo i nuovi controlli Focus sulla schermata di blocco.

Fonte: TecnoAndroid