Hitman, Snoop Dogg diventa un bersaglio: gratis dal 27 agosto

Hitman World of Assassination si prepara ad accogliere un ospite piuttosto ingombrante, perché il prossimo Celebrity Elusive Target annunciato da IO Interactive è Snoop Dogg, mostrato con un trailer durante l’Opening Night Live della Gamescom 2026. Il rapper non compare come semplice comparsa o come voce fuori campo, ma entra direttamente nel gioco vestendo i panni di un bersaglio da eliminare, in quella che è ormai una consuetudine consolidata della serie.

Il personaggio interpretato risponde al nome di Dr. Cyrus Cane e la missione ruota tutta attorno a lui. L’idea di base, raccontata nella presentazione con un certo gusto per l’ironia, è che l’Agente 47 debba fargli assaggiare la sua stessa medicina. Un’espressione che nel contesto della saga assume sempre un doppio significato piuttosto evidente, considerando quanto la creatività nell’eliminazione dei bersagli sia parte integrante dell’esperienza.

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Snack, marketing e un bersaglio da eliminare in silenzio

Il tema scelto per questo Elusive Target è quello degli snack. Dr. Cyrus Cane viene descritto come la mente dietro una nuova merenda irresistibile, un prodotto destinato a conquistare il mondo intero, e proprio da qui parte l’incarico affidato al giocatore. Bisogna mettere fine alla sua attività, possibilmente senza lasciare tracce, rispettando quella discrezione che è sempre stata il marchio di fabbrica della formula. Chi conosce la struttura di questi contratti sa già cosa aspettarsi. Gli Elusive Target funzionano con regole proprie, hanno una finestra temporale definita e non ammettono ripensamenti, nel senso che l’approccio richiesto premia l’osservazione e la pianificazione più della fretta. Il fatto che il bersaglio abbia il volto di una celebrità aggiunge quel pizzico di stranezza che ha reso memorabili le operazioni precedenti, dove la serietà del contesto convive con situazioni volutamente sopra le righe.

La scelta di Snoop Dogg si inserisce in una tradizione ben precisa. IO Interactive ha già portato dentro l’universo del gioco figure reali trasformandole in obiettivi speciali, costruendo attorno a loro missioni pensate come piccoli eventi a sé stanti. Ogni volta cambia il tono, cambia lo scenario, cambia il modo in cui il personaggio viene reinterpretato, ma la logica rimane la stessa.

Quando arriva la missione e cosa serve per giocarla

L’incarico sarà disponibile gratuitamente a partire dal 27 agosto. Nessun costo aggiuntivo, nessun contenuto da acquistare a parte, il che significa che chiunque possieda già Hitman World of Assassination potrà affrontare la missione senza spendere altro. Un dettaglio non secondario, visto che negli anni questi contenuti a tempo hanno rappresentato uno dei motivi principali per cui la community continua a tornare sul gioco anche a distanza di parecchio tempo dall’uscita.

L’annuncio è arrivato in uno dei momenti più seguiti del calendario videoludico, l’Opening Night Live della Gamescom 2026, dove IO Interactive ha scelto di piazzare il trailer dedicato al nuovo bersaglio. Una vetrina importante, che di solito viene riservata a titoli inediti o a grandi ritorni, e che in questo caso è stata usata per rilanciare l’attenzione su un gioco già sul mercato ma tutt’altro che archiviato.

La presentazione gioca molto sul contrasto tra la freddezza professionale dell’Agente 47 e la personalità del suo nuovo obiettivo. Da una parte il killer silenzioso, metodico, che si muove tra la folla senza farsi notare. Dall’altra un imprenditore degli snack con un carisma tutto suo, pronto a lanciare sul mercato il prodotto che dovrebbe cambiare le abitudini alimentari del pianeta. Un accostamento che funziona proprio perché stona.

Per i giocatori il meccanismo resta invariato rispetto al passato. Bisogna individuare il bersaglio tra le persone presenti nella mappa, studiarne i movimenti, scegliere il momento giusto e portare a termine il lavoro senza destare sospetti. Il resto, come sempre in Hitman, dipende da quanta fantasia si è disposti a mettere nell’operazione, dal travestimento scelto fino all’ultimo passaggio prima dell’uscita di scena.