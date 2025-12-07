HBO Max arriva in Italia con 3 abbonamenti: ecco i dettagli

Il mondo dello streaming italiano si prepara a un nuovo ingresso di rilievo. Ad inizio anno HBO Max arriverà in Italia. Precisamente, il 13 gennaio 2026. La piattaforma di Warner Bros. Discovery punta a conquistare rapidamente il pubblico, offrendo un catalogo ampio e variegato. La programmazione includerà titoli internazionali di grande successo e produzioni italiane originali. Tra le produzioni locali più attese ci sono “Portobello”, previsto per il 20 febbraio. E altri progetti come “Gina Lollobrigida: Diva Contesa”. Tali titoli mostrano l’intenzione della piattaforma di offrire storie che spaziano tra biografie, casi di cronaca e fiction, arricchendo l’offerta italiana di contenuti originali.

Ecco le novità presentate da HBO Max

Accanto alla narrativa, la piattaforma proporrà anche eventi sportivi: dal 6 al 22 febbraio gli utenti potranno seguire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina tramite i canali Eurosport 1 e 2, inclusi nel pacchetto Sport. Inoltre, garantirà la copertura di tornei di tennis come l’Australian Open e il Roland Garros. Oltre a ciclismo, atletica e la FA Cup di calcio.

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Sul fronte internazionale, l’attenzione sarà rivolta a serie e film di grande richiamo. Tra i titoli confermati figurano nuove stagioni e spin-off di serie di successo. Come “Game of Thrones”, “House of The Dragon”. “The Last of Us” e “Euphoria”. Il catalogo comprenderà anche produzioni cinematografiche iconiche, tra cui i film di “Superman” e “The Batman”. Ed anche la saga completa di “Harry Potter”, che verrà affiancata da una serie TV inedita.

La piattaforma sarà accessibile tramite app su TV compatibili, set-top box, smartphone, tablet, console e sul sito ufficiale. Al lancio, i piani di abbonamento saranno tre. Quello Base con pubblicità a 5,99 euro, quello Standard a 11,99 euro e Premium a 16,99 euro. Tutti con rinnovo automatico mensile. Il pacchetto Sport, acquistabile come aggiunta a qualsiasi piano, offrirà accesso agli eventi live a 3 euro al mese. Con tale debutto, HBO Max punta ad inserirsi nel mercato streaming italiano già competitivo.