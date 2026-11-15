NASA Artemis: astronauti sulla Luna nel 2028, due lander in prova

La NASA ha svelato un piano accelerato per riportare gli astronauti americani sulla Luna nel 2028, e questa volta i dettagli sono parecchi. Ci sono due lander in competizione, firmati da SpaceX e Blue Origin, una prova generale in orbita terrestre fissata per il 2027, tempi di preparazione dei razzi più corti e una tuta spaziale più leggera pensata per anticipare le prime passeggiate lunari. Tutto rientra nel programma Artemis, che guarda ben oltre una singola missione.

Durante un briefing del 23 ottobre l’amministratore Jared Isaacman e altri vertici dell’agenzia hanno illustrato i prossimi passi. La strategia rivista ruota attorno a due missioni. Artemis III sarà un volo di prova previsto per il 2027, mentre Artemis IV dovrebbe far sbarcare l’equipaggio sulla superficie lunare l’anno successivo. Il nuovo assetto riprende le priorità introdotte con l’iniziativa Ignition e punta a ridurre i rischi tecnici, stringere il calendario e gettare le basi per una presenza americana duratura sul nostro satellite. Isaacman ha descritto un’agenzia “molto energica”, concentrata sul raggiungere risultati capaci di cambiare il mondo nel modo più rapido, sicuro ed economico possibile. Ha anche aggiunto che l’ente spaziale non resterà ad aspettare i piani degli altri, perché la campagna deve muoversi con urgenza mentre i concorrenti strategici inseguono una presenza permanente oltre la Terra.

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Artemis III, la prova generale con due lander attorno alla Terra

Prima di tentare un nuovo allunaggio con equipaggio la NASA vuole una vera e propria prova in orbita terrestre. Quattro astronauti partiranno a bordo della capsula Orion, spinta dal potente razzo SLS, per una missione di 14 giorni. Il compito principale sarà esercitarsi nelle manovre di rendezvous, cioè l’avvicinamento tra due veicoli in orbita, e di aggancio, che permette agli astronauti di passare da una navicella all’altra. La sequenza è stata studiata con cura. Per prima Blue Origin lancerà una versione di prova del lander Blue Moon, che Orion raggiungerà e a cui si collegherà. Poi toccherà a SpaceX con un esemplare di test della Starship Version 3. Orion si separerà da Blue Moon e ripeterà l’aggancio con il veicolo di SpaceX. Provare entrambi i sistemi in una sola missione con equipaggio serve a raccogliere esperienza operativa e ad abbassare le incertezze prima del tentativo del 2028.

Anche sul fronte dei razzi arrivano novità incoraggianti. Secondo l’agenzia l’hardware per Artemis III rispetta la tabella di marcia e i miglioramenti nei processi hanno ridotto i tempi di preparazione di circa il 50%. C’è poi un risultato tecnico notevole legato a un componente critico della linea di alimentazione del carburante. Invece di affidarsi a un fornitore esterno, gli ingegneri della NASA lo hanno riprogettato, costruito e collaudato da soli in appena cinque mesi, spendendo circa un decimo di quanto stimato in precedenza da un’azienda esterna. Jeremy Parsons, responsabile del programma Artemis, ha spiegato che è proprio questo il tipo di lavoro che ci si deve aspettare dall’agenzia, segno di come stia ricostruendo competenze interne anziché continuare a esternalizzarle.

Artemis IV, due strade per toccare il suolo lunare

Per Artemis IV l’equipaggio partirà dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di Orion e del razzo SLS. Una volta nello spazio servirà un sistema di atterraggio sviluppato da SpaceX oppure da Blue Origin. Entrambe le aziende hanno rivisto i progetti originali per renderli più semplici ed efficienti, ma le strade restano diverse. SpaceX userà Starship, che verrà rifornita di propellente in orbita terrestre prima di incontrare Orion e accompagnarla verso la Luna. Blue Origin punta invece sul lander Blue Moon Mark 2, spinto verso la Luna da stadi di propulsione aggiuntivi. Il mezzo incontrerà Orion in un’orbita lunare relativamente bassa e da lì porterà gli astronauti in superficie. Avere due opzioni dà all’agenzia maggiore flessibilità.

La stessa logica vale per lo stadio superiore del razzo SLS destinato ad Artemis IV, cioè la parte che fornisce la spinta finale verso la destinazione. Le alternative sono lo stadio criogenico provvisorio già in uso oppure una versione allungata del Centaur V di United Launch Alliance, capace di contenere più propellente. Così la NASA evita di legarsi a un’unica soluzione tecnica.

Cambia anche l’abbigliamento degli astronauti. Insieme ad Axiom Space l’agenzia sta sviluppando la tuta Sortie, pensata per le prime escursioni sulla superficie e pesante circa la metà della tuta principale di Axiom. Non la sostituirà, visto che il modello più completo resterà destinato alle missioni con attività esterne più lunghe e impegnative. Il programma prevede poi spedizioni sempre più complesse vicino al Polo Sud lunare, dentro quella che l’agenzia definisce una nuova età dell’oro dell’esplorazione. L’obiettivo è una presenza umana stabile sulla Luna, e l’esperienza accumulata servirà a preparare un altro traguardo storico come lo sbarco dei primi astronauti su Marte.

Fonte: TecnoAndroid