Jensen Huang: oltre 116.000 firme per il ritorno in NVIDIA

Le pressioni per il ritorno di Jensen Huang alla guida di NVIDIA crescono di giorno in giorno, e la petizione che chiede al consiglio di amministrazione di reintegrarlo ha ormai superato le 116.000 firme. La fretta con cui il board ha spinto il fondatore alle dimissioni, senza nemmeno attendere l’esito della propria indagine interna, ha finito per trasformarlo in una specie di martire agli occhi di molti dipendenti e di una fetta consistente del mondo tecnologico.

Le circostanze in cui le GPU dell’azienda sarebbero arrivate in Cina negli ultimi anni, nonostante i rigidi controlli sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti, rimangono poco chiare come prima. Eppure l’uscita forzata dell’ex amministratore delegato sembra aver messo in secondo piano, almeno tra i suoi sostenitori, buona parte delle responsabilità che gli vengono attribuite.

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Jensen Huang: le accuse di spionaggio perdono consistenza

Il racconto costruito attorno alla vicenda ha iniziato a scricchiolare quando il procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia non è giunto finora ad alcuna conclusione sulle presunte attività di spionaggio di Alice Huang. Un altro colpo è arrivato dal Ministero degli Affari Interni di Singapore, che ha smentito formalmente un articolo del Wall Street Journal secondo cui le autorità locali sarebbero state allarmate dal rapporto stretto tra la donna e Jensen Huang e l’avrebbero indagata come sospetta spia cinese.

Tim Sweeney di Epic Games ha attaccato direttamente il quotidiano, lasciando intendere che il materiale compromettente sul manager provenisse da un lobbista legato ad Anthropic. Secondo Sweeney il giornale avrebbe dato l’impressione che fossero stati alti funzionari governativi a fornire in forma anonima quei dettagli, quando in realtà la fonte era un lobbista di un’azienda concorrente nel settore dell’intelligenza artificiale.

Lo stesso Sweeney figura tra i firmatari della petizione pubblicata sul sito I Stand With Jensen, insieme a Elon Musk, al numero uno di Replit Amjad Masad e a Gavin Baker, socio amministratore di Atreides Management. Al momento le adesioni sono 116.514 e tra queste compaiono quasi 6.000 dipendenti attuali di NVIDIA.

Il nodo dei chip finiti oltre confine

La questione dei chip soggetti a restrizioni arrivati in territorio cinese merita comunque un’indagine approfondita. SemiAnalysis, società che monitora la produzione di acceleratori per l’intelligenza artificiale dalle fonderie fino alle installazioni finali presso oltre 60 grandi clienti, ha concluso che più di 1,5 GW di processori NVIDIA vietati sono comunque finiti in Cina. Si tratta di una cifra enorme che solleva dubbi seri sui controlli di conformità del gruppo. A complicare il quadro c’è anche la notizia che l’azienda non avrebbe mai sottoscritto un’assicurazione D&O, la copertura che tutela i dirigenti da danni e spese legali legati alla loro condotta.

Nonostante tutto, i modi bruschi con cui il consiglio ha costretto Huang a farsi da parte sembrano aver neutralizzato gran parte delle critiche. David Sacks, veterano di PayPal e conduttore del podcast All In, ha affermato che se il manager è stato estromesso per aver voluto vendere semiconduttori a Pechino si tratterebbe della battaglia più stupida e inutile su cui giocarsi tutto. Secondo Sacks i falchi anti Cina di Washington sono convinti che il governo cinese implori di ricevere quei componenti, mentre in realtà anche Pechino preferirebbe tenerli fuori dai propri confini. Nessuna delle due parti vuole quelle vendite, ha spiegato, quindi tanto vale smettere di farle.

I laboratori cinesi di intelligenza artificiale sarebbero affamati di questo hardware, e proprio la convenienza del mercato nero potrebbe spiegare come quei 1,5 GW di prodotti banditi abbiano attraversato il confine. La linea del Partito Comunista Cinese però appare evidente, visto che circa 600.000 GPU H200 sono attualmente ferme a Hong Kong in attesa dell’autorizzazione per entrare nella Cina continentale.

Fonte: TecnoAndroid