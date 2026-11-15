S4000, la turbina eolica volante cinese ora si testa in città

La Cina ha completato un nuovo test di S4000, un sistema di turbine eoliche volanti progettato per sfruttare la forza del vento fino a 4.000 metri di altitudine. È un progetto che colpisce soprattutto per le condizioni in cui lavora, lontanissime da quelle degli impianti a cui si è abituati da anni. L’obiettivo è superare uno dei limiti storici di questa tecnologia, e farlo nella maniera più estrema che si possa immaginare.

Chi segue il settore conosce bene il nodo della questione. Più si sale e più il vento diventa forte, ma per intercettarlo con una turbina eolica tradizionale bisogna costruire torri sempre più alte. Ogni metro guadagnato verso il cielo si porta dietro costi e difficoltà che crescono di conseguenza, e prima o poi la strada diventa poco percorribile.

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Generatori in quota senza torri ancorate al terreno

Proprio qui entra in gioco l’idea alla base di S4000, che punta su una logica completamente diversa. Invece di allungare all’infinito le strutture fisse, gli sviluppatori hanno scelto di portare i generatori direttamente in quota, rinunciando alle enormi strutture ancorate al terreno che caratterizzano i parchi eolici convenzionali. In pratica non si costruisce più verso l’alto per inseguire le correnti, ma si va a prenderle là dove soffiano davvero.

Non stupisce che dietro un’iniziativa del genere ci sia proprio la Cina, che con questo nuovo collaudo porta avanti la sperimentazione del suo particolare sistema per l’energia eolica d’alta quota. Il concetto è semplice da raccontare, molto meno da realizzare, perché significa mantenere sospeso a quelle altezze un apparato capace di raccogliere la spinta del vento senza alcun sostegno a terra.

Il cuore della sfida sta tutto qui. Le correnti che soffiano fino a 4.000 metri restano fuori portata per le pale montate sui piloni classici, e un sistema come S4000 nasce esattamente per colmare questa distanza.

Dal nordovest del Paese fino alla città di Yueyang

Le prime prove si erano tenute ad agosto nel nordovest della Cina. La tappa successiva ha portato il dispositivo nei pressi di Yueyang, città che si trova nella provincia dello Hunan. La differenza rispetto al passato riguarda soprattutto l’ambiente scelto, visto che stavolta la sperimentazione si è svolta in un contesto urbano, uno scenario del tutto inedito per un mezzo di questo tipo.

A sviluppare S4000 è la società cinese Linyi Yunchuan. Basta un’occhiata per capire quanto il progetto si allontani dall’immaginario comune, perché il sistema somiglia molto più a un enorme dirigibile che a una normale turbina. Niente pale che girano su un alto pilone bianco piantato nel terreno, quindi, ma un grande corpo che fluttua sospeso nel cielo.

Anche le misure aiutano a farsi un’idea delle proporzioni in gioco per queste turbine eoliche volanti. La struttura è lunga 67 metri, larga 40 e alta 23, dimensioni da vero e proprio gigante dell’aria. A mantenerla sollevata ci pensa l’elio, e la piattaforma è in grado di trasportare oltre una tonnellata di carico utile.

Fonte: TecnoAndroid