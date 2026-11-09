Gru anulare XCMG da 14.000 tonnellate: completata la prima unità

La Cina sta costruendo una gru anulare in grado di sollevare fino a 14.000 tonnellate, ma per raggiungere un simile traguardo servono due unità che lavorano in coppia. Il progetto prende forma a Xuzhou, nella provincia del Jiangsu, ed è portato avanti da XCMG insieme a Sinopec Heavy Lifting & Transportation. Si inserisce in una lunga tradizione di opere fuori scala che il Paese ha messo in fila negli ultimi decenni, dalla diga delle Tre Gole al collegamento di 55 chilometri tra Hong Kong, Zhuhai e Macao fatto di ponti, tunnel e strade di accesso, fino al ponte di Huajiang con il suo impalcato sospeso a 625 metri sopra il fiume. Sono costruzioni molto diverse tra loro, eppure tutte nascondono sfide tecniche che costringono a inventare soluzioni poco comuni. E spesso anche le macchine che le rendono possibili hanno storie sorprendenti.

Il 28 agosto 2026 il costruttore ha comunicato di aver terminato il montaggio della prima delle due unità principali che comporranno il sistema. È un passo importante ma non significa che l’insieme sia già operativo. Ogni unità è progettata per sollevare fino a 7.000 tonnellate da sola e può funzionare in modo indipendente oppure unirsi all’altra per affrontare manovre più impegnative. Questa impostazione permette di adattare l’attrezzatura alle esigenze di ogni cantiere senza dover sfruttare per forza tutta la potenza disponibile. C’è però una distinzione da tenere presente perché le 14.000 tonnellate rappresentano il limite dichiarato per il sistema completo e non un carico effettivamente sollevato durante un’operazione reale.

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Come funziona una gru anulare di queste dimensioni

Per capire cosa distingue questa macchina da una gru tradizionale bisogna guardare la base. Le gru anulari usano sistemi di rotolamento che distribuiscono i carichi enormi e consentono alla struttura di sollevamento di ruotare, con l’aiuto di grandi contrappesi. Modelli come la SK6000 di Mammoet dimostrano che la disposizione di questi sistemi può cambiare a seconda del progetto. Sollevare tanto peso però non equivale a posizionarlo lontano, perché più il carico si trova distante dall’asse di rotazione e maggiore è lo sforzo che la struttura deve sopportare. XCMG dichiara un momento massimo di sollevamento di 700.000 tonnellate metro, un valore che mette in relazione proprio peso e distanza. Al momento non esistono tabelle pubbliche complete che indichino quanto potrà sollevare a ciascuna distanza.

L’esempio più chiaro arriva da una centrale nucleare in costruzione, dove molti componenti arrivano già parzialmente assemblati e vanno collocati in punti molto precisi. Più i moduli sono grandi e più diventano complesse le operazioni di installazione, soprattutto quando si lavora su diverse strutture vicine. La proposta di XCMG prevede di servire due isole nucleari, cioè gli insiemi di impianti legati a due reattori, da un’unica posizione e con la stessa configurazione del braccio. Secondo l’azienda questo eviterebbe alcuni spostamenti e cambi di assetto dei macchinari. L’idea non è sollevare due reattori interi ma semplificare il montaggio delle loro installazioni.

Fornitori, confronti e tappe del progetto

Costruire una macchina del genere comporta sfide che vanno ben oltre le misure. La società cinese NGC, tra i fornitori coinvolti, ha sviluppato i riduttori per i meccanismi di sollevamento e traslazione, ovvero gli ingranaggi che adattano velocità di rotazione e coppia trasmessa dai motori. Xingcheng Special Steel, parte del gruppo CITIC, ha invece fornito acciai ad alta resistenza per i componenti sottoposti agli sforzi maggiori. Non basta infatti realizzare pezzi giganteschi, bisogna anche fare in modo che reggano i carichi previsti e che i meccanismi si muovano in maniera controllata.

Il confronto con le altre grandi gru anulari terrestri aiuta a capire la portata dell’impresa. La SK6000 dell’olandese Mammoet arriva a 6.000 tonnellate, mentre la SGC 250 di Sarens, conosciuta come Big Carl, tocca le 5.000. Il sistema di XCMG punta a quota 14.000, anche se si parla sempre di capacità nominali massime e il peso realmente sollevabile dipende dalla configurazione e dallo sbraccio di ogni manovra.

Il percorso della gru di XCMG è cominciato molto prima della presentazione a Xuzhou. Secondo l’azienda le attività congiunte di ricerca e sviluppo sono partite nel 2015, i dettagli del progetto sono stati resi pubblici nel 2024 e il contratto con Sinopec è stato firmato il 10 ottobre 2025. Il completamento della prima unità principale, annunciato nell’agosto del 2026, segna un avanzamento industriale concreto, mentre il comportamento del sistema completo andrà verificato quando le due parti lavoreranno finalmente insieme.

Fonte: TecnoAndroid