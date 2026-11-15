Microsoft brevetta l’uso delle GPU inattive per addestrare l’IA

Le GPU dei PC da gaming passano buona parte della giornata ferme, e Microsoft sembra aver trovato un modo per sfruttare quei momenti di pausa. Un brevetto depositato dal colosso di Redmond descrive infatti un sistema capace di usare le schede video inattive per l’addestramento dell’IA, offrendo ai giocatori una ricompensa in cambio della potenza di calcolo prestata. Nel documento si parla di crediti, software oppure denaro vero e proprio, a seconda della formula scelta.

L’idea parte da una constatazione piuttosto semplice. Tra una partita e l’altra la scheda video resta accesa ma non fa granché, e quella capacità di elaborazione finisce di fatto sprecata. Il progetto di Microsoft punta proprio a recuperarla, trasformando i computer degli appassionati in una sorta di rete diffusa al servizio dell’intelligenza artificiale.

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Come funzionerebbe il sistema descritto nel brevetto

Il meccanismo immaginato da Microsoft non prevede di affidare a un singolo PC compiti enormi o impossibili da gestire. Il brevetto parla piuttosto di piccoli compiti di addestramento, frammenti di lavoro che vengono distribuiti sui dispositivi degli utenti. Ogni macchina si occupa quindi di una porzione limitata del processo, sfruttando le risorse della propria GPU nei momenti in cui il proprietario non la sta utilizzando per giocare.

Il punto centrale è proprio questo. Le schede video entrerebbero in azione soltanto quando restano inattive, cioè durante quelle pause che nella vita di un giocatore sono molto più frequenti di quanto si pensi. Il sistema raccoglierebbe così la potenza disponibile da tanti computer diversi, mettendola insieme per portare avanti l’allenamento dei modelli di intelligenza artificiale.

Va detto che si tratta, almeno per ora, di un brevetto e non di un servizio già annunciato. Le aziende tecnologiche ne depositano moltissimi ogni anno e non tutti si traducono poi in prodotti concreti. Il documento però chiarisce bene la direzione esplorata da Microsoft, che guarda alle GPU domestiche come a una risorsa da valorizzare anziché lasciare spenta in un angolo della scrivania.

Le ricompense per chi presta la propria GPU

L’aspetto che probabilmente attirerà di più l’attenzione dei gamer riguarda il compenso. Il brevetto non immagina un contributo gratuito, ma un vero scambio tra l’utente e l’azienda. Chi mette a disposizione la propria scheda video potrebbe ricevere in cambio diverse forme di ricompensa, legate appunto alla potenza di calcolo concessa.

Le opzioni citate sono tre. La prima riguarda i crediti, una formula che potrebbe integrarsi facilmente con i servizi digitali già offerti dal gruppo. La seconda prevede l’accesso a software, mentre la terza è la più diretta di tutte e consiste in un pagamento in denaro. Il documento lascia quindi aperte più strade, senza indicare quale sarebbe quella preferita nel caso in cui il progetto dovesse davvero vedere la luce.

Per chi possiede un PC da gaming di fascia alta la prospettiva è curiosa. La stessa scheda video acquistata per far girare i titoli più pesanti potrebbe infatti lavorare anche quando il computer resta fermo, contribuendo all’addestramento dell’IA di Microsoft e garantendo al proprietario un piccolo ritorno sotto forma di crediti, programmi o soldi.

Fonte: TecnoAndroid