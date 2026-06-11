HakunaVPN di Aruba: la nuova VPN per tutti con 90 giorni gratis

HakunaVPN è il nuovo servizio con cui Aruba prova a portare la privacy online a chiunque, senza tecnicismi e con una prova gratuita di 90 giorni che fa subito gola. La società italiana ci aveva già abituato alle novità con le sue prime eSIM pensate per chi viaggia all’estero, e adesso aggiunge un tassello dedicato alla sicurezza della navigazione quotidiana. L’idea di fondo è semplice: una VPN alla portata di tutti, capace di proteggere dati e attività sul web senza chiedere all’utente competenze particolari.

Come funziona e cosa offre HakunaVPN

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La parola d’ordine qui è semplicità. Niente configurazioni complicate, niente menu da smanettoni. Basta scaricare l’app, attivare la connessione e da quel momento il traffico è protetto. Sotto il cofano, HakunaVPN cifra tutto quello che passa tra il dispositivo e internet, così che l’attività online resti al riparo da occhi indiscreti. E poco importa se ci si collega dalla rete di casa o da un Wi-Fi pubblico, magari quello di un bar o di un aeroporto, dove i rischi sono notoriamente più alti.

Le funzioni avanzate non mancano. C’è il Kill Switch, una sorta di rete di sicurezza che blocca automaticamente il traffico se per qualche motivo la VPN dovesse interrompersi, evitando che i dati finiscano scoperti senza che l’utente se ne accorga. Poi c’è lo Split Tunneling, che permette di scegliere quali applicazioni far passare dalla rete virtuale e quali no. Un bel margine di personalizzazione, insomma, per chi vuole avere il controllo su come e cosa proteggere.

Privacy, assistenza e piani disponibili

Sul fronte della privacy Aruba mette le mani avanti: i log sull’attività di navigazione non vengono conservati, e i dati necessari a far funzionare il servizio restano separati da quelli legati a ciò che gli utenti fanno effettivamente online. In più ci sono strumenti pensati per ridurre il tracciamento, con il blocco di tracker e pop-up. A seconda del piano scelto, poi, è possibile proteggere più dispositivi con un solo account, una comodità per chi ha tra le mani smartphone, tablet e magari anche il computer di casa.

Non manca l’assistenza, attiva tutti i giorni 24 ore su 24 e disponibile sia in italiano che in inglese. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto quando si parla di strumenti legati alla sicurezza, dove avere qualcuno a cui rivolgersi in caso di dubbi conta parecchio.

I piani per usare HakunaVPN sono due. La cosa più interessante riguarda il piano annuale: scegliendolo si ha diritto a un periodo di prova gratuita di 90 giorni, senza vincoli e senza alcun obbligo di rinnovo. Tre mesi pieni, quindi, per capire se il servizio fa al caso proprio prima di decidere se restare o lasciar perdere.