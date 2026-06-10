vivo WATCH GT 2 ufficiale in Italia: fino a 25 giorni di autonomia

vivo WATCH GT 2 arriva ufficialmente sul mercato italiano con l’obiettivo di unire design moderno, autonomia prolungata e funzionalità smart dedicate sia al fitness sia alla produttività quotidiana. Il nuovo smartwatch della casa cinese introduce un ampio display AMOLED, strumenti avanzati per il monitoraggio della salute e numerose modalità sportive, mantenendo un prezzo particolarmente competitivo.

Pensato per accompagnare gli utenti durante tutta la giornata, vivo WATCH GT 2 punta a offrire un’esperienza sempre connessa grazie all’integrazione con Android e iOS, oltre a nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

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Display AMOLED da 2,07 pollici e design personalizzabile

Uno degli elementi centrali del nuovo smartwatch è il display AMOLED da 2,07 pollici, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e da una luminosità di picco fino a 2400 nit. Le cornici ultra sottili da appena 1,8 mm e il vetro curvo 2.5D contribuiscono a rendere l’esperienza visiva più immersiva e piacevole, migliorando la leggibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Il design adotta una forma squadrata con linee essenziali e contemporanee. La colorazione Obsidian Black propone una cornice in alluminio nero lucido, mentre la variante Stellar White punta su uno stile più elegante e minimalista.

La personalizzazione rappresenta un altro punto di forza del dispositivo grazie ai quadranti configurabili, ai temi dinamici, ai cinturini intercambiabili e alla presenza della funzione Always-On Display, che permette di visualizzare costantemente le informazioni principali sullo schermo.

Fino a 25 giorni di autonomia e oltre 100 attività sportive

Tra le caratteristiche più interessanti di vivo WATCH GT 2 spicca la batteria, progettata per garantire una lunga autonomia. In modalità Bluetooth lo smartwatch può raggiungere fino a 25 giorni di utilizzo, mentre l’autonomia dichiarata scende a 17 giorni con un utilizzo tipico e a 14 giorni con l’Always-On Display attivo.

Sul fronte sportivo, vivo ha introdotto nuove modalità professionali dedicate a padel e tennis, discipline sempre più popolari anche in Italia. Attraverso algoritmi proprietari e funzioni di Gait Analysis, il dispositivo monitora parametri come frequenza cardiaca, calorie consumate e distribuzione dei colpi tra diritti e rovesci.

Oltre agli sport di racchetta, lo smartwatch supporta oltre 100 modalità sportive suddivise in diverse categorie, includendo corsa, allenamenti indoor, attività outdoor e monitoraggio dei percorsi. La certificazione 5 ATM permette inoltre di utilizzarlo anche durante attività acquatiche.

Salute, AI e funzioni smart direttamente dal polso

vivo WATCH GT 2 integra un sistema di monitoraggio continuo del benessere che consente di controllare frequenza cardiaca, SpO₂, qualità del sonno, livelli di stress e rumore ambientale.

I dati raccolti vengono sincronizzati tramite l’app vivo Health, offrendo una panoramica dettagliata delle proprie abitudini e dell’attività fisica nel tempo. Sono inoltre disponibili notifiche intelligenti che segnalano eventuali variazioni della frequenza cardiaca.

Lo smartwatch è basato su vivo BlueOS e supporta chiamate Bluetooth, sincronizzazione delle notifiche, controllo della musica, gestione remota della fotocamera e funzione Walkie-Talkie. Presente anche il supporto NFC per l’utilizzo di badge compatibili e l’integrazione di Gemini AI Assistant, che permette di gestire richieste in linguaggio naturale, traduzioni durante le chiamate e generazione di riepiloghi.

La compatibilità con Android e iOS amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendo il dispositivo adatto a ecosistemi differenti.

Prezzo e disponibilità

vivo WATCH GT 2 è già disponibile in Italia nelle colorazioni Obsidian Black e Stellar White.

Il prezzo di listino è di 149 euro, con disponibilità immediata attraverso lo store ufficiale vivo e i principali canali di vendita online autorizzati.