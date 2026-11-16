Haier S85 da 65 pollici a 499€ con 12 mesi di DAZN Full inclusi

Un televisore da 65 pollici con pannello QLED, Dolby Vision e Google TV che scende quasi a metà prezzo non si vede tutti i giorni. Haier S85 (codice H65S85GUX) è disponibile su Amazon a 499€ invece di 949€ e include 12 mesi di DAZN Full, un abbonamento del valore di 563,88€. Mettendo insieme il taglio di prezzo e il servizio sportivo incluso, il risparmio reale supera abbondantemente i mille euro.

Parliamo di un modello di punta della gamma Haier, e proprio per questo vale la pena capire come riesca a offrire una scheda tecnica così ricca a una cifra tanto aggressiva.

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Pannello QLED e supporto HDR senza compromessi

Haier S85 monta un pannello QLED 4K da 65 pollici con tecnologia Quantum Dot e retroilluminazione Direct LED, pensato per restituire colori vivaci e contrasti elevati. Il vero punto di forza però sta nella gestione dell’HDR. Il televisore supporta contemporaneamente Dolby Vision, HDR10 e HDR10+, una combinazione piuttosto rara in questa fascia di prezzo. In pratica la resa resta ottimale qualunque sia il formato del contenuto riprodotto, senza dover rinunciare a uno standard a favore di un altro.

Anche sul fronte sonoro il lavoro è stato fatto con attenzione. C’è il supporto al Dolby Atmos abbinato alla tecnologia DBX-TV, che punta a rendere i dialoghi più chiari e l’ascolto più avvolgente. La potenza complessiva si aggira intorno ai 30W.

Sul versante gaming il modello mette a disposizione 4 porte HDMI, alcune delle quali con supporto HDMI 2.1, oltre a VRR e ALLM. Sono funzioni che riducono l’input lag quando si gioca con le console di ultima generazione. Il pannello nativo lavora a 60Hz ma grazie al Gaming Accelerator si possono raggiungere i 120Hz tramite interpolazione (DLG).

Google TV, hardware e abbonamento DAZN incluso

A gestire il tutto c’è Google TV, un sistema operativo ormai maturo e ricco di app native come Netflix, Prime Video e YouTube. Non mancano Chromecast integrato e il controllo vocale tramite Google Assistant, comodo per cercare contenuti o cambiare impostazioni senza passare dai menu. L’hardware si basa su 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Si tratta di numeri più vicini a un prodotto di fascia media che a un televisore premium, ma comunque sufficienti per muoversi tra le app in modo fluido.

Tra gli elementi che caratterizzano la campagna commerciale del marchio in Italia spicca proprio l’accordo con DAZN Full. Il modello S81 include sei mesi di abbonamento, mentre Haier S85 arriva con 12 mesi completi. Una differenza che rende questo televisore particolarmente interessante per chi segue lo sport in streaming e vuole un pacchetto già pronto all’uso fin dal primo giorno.

Sconto del 47% e confronto con il resto della gamma

Il prezzo di listino ufficiale di Haier S85 è di 949€, ma su Amazon il televisore si trova a 499€. Lo sconto del 47% si traduce in un risparmio diretto di 450€. A rendere l’offerta ancora più appetibile c’è l’abbonamento sportivo annuale compreso nel prezzo, del valore di 563,88€, che di fatto azzera quasi del tutto il costo dell’apparecchio se si considera soltanto il valore del servizio DAZN.

Guardando agli altri modelli della gamma disponibili in Italia, il quadro diventa ancora più chiaro. H65Q80FUX costa 449€ ma non supporta il Dolby Vision, mentre H65S80FUX viene proposto a 499,90€ senza però la copertura HDR completa. A parità quasi di prezzo Haier S85 si posiziona quindi come la scelta più completa per chi cerca il massimo supporto agli standard HDR e un bundle DAZN più lungo.

Fonte: TecnoAndroid