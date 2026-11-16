Occhiali smart Meta si scaldano col bagnato: arriva la patch

Gli occhiali smart di Meta non vanno troppo d’accordo con l’umidità. Pioggia, sudore o altre fonti di bagnato possono infatti provocare il surriscaldamento delle stanghette, che a quel punto diventano fastidiose e potenzialmente pericolose quando restano a contatto con la pelle. Si tratta di un inconveniente non da poco per un accessorio pensato per essere indossato a lungo, magari proprio mentre ci si muove all’aperto o si affronta una giornata particolarmente calda.

L’azienda ha già distribuito un aggiornamento software per sistemare la questione e lo descrive come un caso raro. Sarà anche così, ma quando un dispositivo poggia a pochi millimetri dalle tempie la rarità non basta a tranquillizzare del tutto. Il calore in quel punto del viso si avverte subito, e non è certo una sensazione che qualcuno vorrebbe provare durante una corsa o una passeggiata sotto il sole. Proprio per questo la correzione merita attenzione anche da parte di chi finora non ha notato nulla di strano.

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Quali modelli sono coinvolti dal problema

Il difetto non riguarda tutta la gamma, ma soltanto alcune montature firmate Meta. Nello specifico parliamo degli stili Adventurer, Fury, Starfire, Nova e Capri. Chi possiede uno di questi occhiali e li usa per fare sport farebbe bene a prendere sul serio la patch. Lo stesso discorso vale per chi vive in zone dove l’estate diventa quasi una minaccia, con caldo intenso e sudore costante, perché sono esattamente le condizioni in cui le stanghette rischiano di scaldarsi più del dovuto.

Meta chiarisce poi che né il problema del calore né la relativa correzione toccano i modelli Ray Ban Meta e Oakley Meta. Sui social circola qualche segnalazione sparsa di occhiali Ray Ban che si surriscaldano dopo un’esposizione prolungata all’acqua, però niente che abbia a che fare in modo specifico con le montature finite sotto la lente dell’azienda. Al momento, insomma, si tratta più di un brusio che di un caso vero e proprio, e le linee interessate dall’intervento restano soltanto quelle indicate dalla casa madre.

Come installare la versione 130 sugli occhiali

La release da scaricare è la versione 130. Prima di avviare la procedura conviene assicurarsi che gli occhiali siano carichi e collegati all’app, altrimenti l’installazione rischia di piantarsi a metà strada lasciando il lavoro incompiuto. È un piccolo controllo preliminare che richiede pochi secondi e permette di evitare interruzioni fastidiose, oltre alla seccatura di dover ricominciare tutto da capo.

Il percorso da seguire è piuttosto semplice e non richiede particolari competenze tecniche. Bisogna aprire l’app Meta AI sullo smartphone e spostarsi nella sezione Occhiali oppure in quella chiamata Dispositivi. Da lì basta toccare il paio che si desidera aggiornare e selezionare la voce Impostazioni dispositivo. A quel punto si può far partire l’aggiornamento alla versione 130 o a una qualsiasi release successiva, lasciando che il sistema completi l’operazione con gli occhiali sempre collegati.

Per chi non ha voglia di ripetere questo piccolo rituale a ogni nuovo rilascio esiste anche un’alternativa più comoda, ovvero attivare gli aggiornamenti automatici. In questo modo le novità software arrivano da sole sugli occhiali, senza bisogno di ricordarsi di controllare periodicamente l’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid