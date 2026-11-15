Lamborghini Temerario, lo scarico Akrapovič punta tutto sul suono

La Lamborghini Temerario si prepara a cambiare voce grazie a un nuovo scarico in titanio Akrapovič, progettato per rifinire il timbro del suo V8 ibrido biturbo da 4,0 litri. La casa di Sant’Agata Bolognese ha diffuso un breve video teaser che lascia sentire il risultato, e il senso dell’operazione è piuttosto chiaro fin dal primo ascolto: qui non si inseguono cavalli in più, si lavora sul suono.

Il sistema viene infatti presentato come un vero e proprio aggiornamento acustico e non come un kit pensato per aumentare le prestazioni. Lamborghini lo ha costruito partendo da una geometria interna rivista, e la scelta ha una sua logica precisa. Il motore della supercar può già spingersi fino a 10.000 giri/min, un regime che rende la messa a punto dello scarico particolarmente delicata, perché ogni dettaglio finisce per incidere sul carattere sonoro dell’auto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia nell’impianto Akrapovič della Temerario

Rispetto all’impianto di serie, la soluzione firmata Akrapovič adotta tubi di diametro maggiore, collettori su misura e un’architettura del silenziatore completamente rielaborata. Secondo Lamborghini il layout è stato calibrato per mettere in risalto alcune frequenze specifiche, invece di limitarsi ad alzare il volume in modo generico. Una differenza sottile sulla carta, ma che nella pratica separa un rombo più forte da un suono davvero più curato.

Anche la gestione del calore rientra nel progetto. Un isolamento completo tiene sotto controllo le temperature attorno alle sezioni più roventi del sistema, un aspetto tutt’altro che secondario su un V8 ibrido abituato a lavorare a lungo ad alti regimi. Per il marchio sloveno non si tratta di un debutto con la casa del Toro. Le due aziende collaborano già su impianti in titanio destinati alla Urus e alla famiglia Huracan, quindi l’arrivo sulla Temerario rappresenta l’estensione naturale di un rapporto consolidato.

Sul fronte dei numeri, però, le informazioni scarseggiano. Stando a quanto confermato finora il nuovo scarico non aggiunge potenza, non riduce il peso e non ha ancora un prezzo ufficiale. Sono proprio le domande che qualsiasi appassionato si porrebbe, e a nessuna di queste Lamborghini ha ancora dato una risposta pubblica.

Il V8 da 907 CV dietro la nuova colonna sonora

Il V8 biturbo da 4,0 litri della Temerario è stato sviluppato interamente a Sant’Agata Bolognese e rappresenta il cuore del sistema ibrido della vettura, capace di erogare una potenza combinata di 907 cavalli. Un valore che colloca la Temerario a pieno titolo tra le punte di diamante dell’attuale gamma Lamborghini. Nel frattempo continuano a circolare voci su una possibile Temerario Sterrato, una variante fuoristrada che però per il momento resta confinata nel campo delle indiscrezioni. Un motore che sale fino a 10.000 giri/min si comporta in modo diverso all’uscita dello scarico rispetto a un propulsore tradizionale, con un timbro che si trasforma man mano che la lancetta del contagiri avanza. È esattamente su questa fascia che Akrapovič dichiara di aver concentrato il proprio lavoro, senza puntare a un minimo più rumoroso o a un ruggito più cupo ai bassi regimi.

Nel corso di quest’anno la Lamborghini Temerario si è già vista in diverse vesti, dalla collezione Temerario Tettonero fino all’esemplare destinato alla polizia stradale italiana. Il nuovo impianto aggiunge così un capitolo di natura tecnica a una gamma finora raccontata soprattutto attraverso edizioni speciali e varianti estetiche.

Al momento lo scarico esiste come un’opzione annunciata, senza prezzi confermati né date di disponibilità per il mercato statunitense. Il video teaser diffuso da Lamborghini resta l’unica prova pubblica del sistema montato su un’auto, e la casa non ha ancora comunicato quando i clienti potranno ordinarlo.

Fonte: TecnoAndroid